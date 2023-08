Tra mare e cibo, la Fiera con le specialità del Sud e i dolci napoletani: ingresso gratis

Dal 23 al 27 agosto ad Acciaroli torna Gusto Italia in Tour la fiera dell’enogastronomia, del turismo e dell’artigianato che inonderà di cibo e sapori il caratteristico Porto Turistico cilentano. Si tratta di uno degli eventi culinari più amati d’Italia, dedicato alle prelibatezze della nostra terra. L’ingresso è gratis.

Gusto Italia ad Acciaroli: la fiera del cibo a ingresso gratis

Tutti i giorni, dalle ore 17 a mezzanotte, sarà possibile degustare le migliori specialità della nostra terra, passeggiando tra gli stand che saranno allestiti presso il borgo marinaro del Comune di Pollica che, vantando sia la Bandiera Blu che quella Verde, si conferma una destinazione preziosa per il turismo.

“Torniamo ad Acciaroli per il quarto anno, felici di poter inserire questo borgo nel nostro calendario estivo. Siamo nella patria della Dieta Mediterranea, è importante poter portare anche qui i nostri produttori ed artigiani. Abbattere le distanze, creare occasioni per avvicinarli ai consumatori finali, fare spazio alle piccole produzioni di eccellenza Made in Italy: è questo il nostro obiettivo” – spiega il presidente di Italia Eventi Giuseppe Lupo.

Dopo l’evento di Minori, a questa tappa di Gusto Italia saranno presenti produttori e artigiani provenienti da 4 Regioni del Centro e Sud Italia, oltre che realtà cilentane. Tra le pietanze presenti il prezioso miele, con tanti prodotti derivati, proveniente da Capaccio Paestum e liquori, tra cui quello alla canapa.

Dal Cilento giungeranno sott’oli e conserve mentre dall’Irpinia arriveranno salumi, formaggi, tartufi, composte di frutta e un elisir a base di zafferano ed erbe aromatiche. Ci saranno anche crepes e dolci tipici campani, caramelle, lecca lecca e marshmallow di una giovane azienda napoletana.

La Basilicata inonderà il porto di pasta artigianale, legumi, peperoni cruschi, formaggi e salumi locali (tra cui il Canestrato di Moliterno) oltre ad un vino medievale realizzato con un’antica ricetta. Imperdibili i taralli friabili pugliesi e la liquirizia calabra accompagnata da nduja e salumi realizzati con carne di maiali neri.

Non mancherà l’angolo dell’artigianato, dove sarà possibile trovare bijoux in vari materiali, prodotti in pelle, cappelli e bracciali. Presenti anche le ceramiche artigianali, i prodotti per l’aromaterapia e le creme alla canapa e all’aloe. Cilentano l’artigiano che proporrà le sue tegole dipinte, realizzabili anche sul momento.

Gusto Italia, evento itinerante firmato dall’Associazione Italia Eventi, è patrocinata dal Comune di Pollica – grazie al sindaco Stefano Pisani, dalla Camera di Commercio di Salerno, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e della Confederazione Nazionale Artigianato CNA di Salerno.