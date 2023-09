Il Castello di Baia apre di sera tra meraviglie e panorama mozzafiato: ingresso a 2 euro

Anche il Parco Archeologico dei Campi Flegrei aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio con numerose iniziative nella giornata del 23 settembre e visite serali a 2 euro al Castello di Baia.

Il 23 settembre visite serali a 2 euro al Castello di Baia

Sabato 23 settembre il Parco ospiterà nei suoi luoghi passeggiate archeologiche e aperture straordinarie serali dei siti. Di seguito il programma:

23 settembre dalle 09:30 alle 17:00 – Parco archeologico di Cuma

Il Parco archeologico dei Campi Flegrei apre le porte della città bassa di Cuma a quanti vorranno visitare l’area e conoscere le novità e gli aggiornamenti che provengono dalle attività di scavo e ricerca condotte nel sito dall’Università degli studi di Napoli “Federico II”, dall’Università di Napoli L’Orientale” e dal Centre Jean Bérard.

In particolare, l’équipe federiciana, diretta dalla professoressa Carmela Capaldi, illustrerà l’organizzazione del Foro nella sua fase di funzionamento di età imperiale, con un focus sugli edifici di alta rappresentanza che si aprivano sul portico nord della piazza e di cui prosegue la progressiva messa in luce.

Con l’Università L’Orientale, sotto la guida del professor Matteo D’Acunto, si potrà invece entrare nel vivo di un cantiere archeologico assistendo in diretta al lavoro dell’équipe e agli interventi di scavoche sono in corso presso l’abitato romano posto a nord del Foro. Il Centre Jean Bérard con la dottoressa Priscilla Munzi accompagnerà il pubblico nella visita della necropoli romana posta all’esterno della cinta muraria, in prossimità della Porta Mediana.

Orari di visita:9:45, 11:00, 12:15, 14:15, 15:30

Il programma della giornata interesserà anche l’Acropoli dove l’équipe dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, diretta dal professor Carlo Rescigno, illustrerà i risultati delle ricerche condotte presso la Rocca Cumana e, in particolare, gli esiti dell’ultima campagna di scavo che ha permesso di mettere compiutamente in luce l’edificio ecclesiale absidato, di probabile fondazione bizantina, già individuato presso l’ampio spazio verde adiacente la terrazza inferiore.

Saggi e approfondimenti puntuali sono stati effettuati anche in ulteriori punti della terrazza e nell’area a nord del Santuario inferiore, al fine di recuperare dati utili ad una migliore comprensione sia degli edifici noti sia dell’organizzazione di questo specifico settore dell’Acropoli nelle diverse fasi di vita della città.

Orari di visita: 09:30, 11:00, 12:30, 14:00, 16:00.

Per entrambi gli eventi si accede con regolare biglietto di ingresso al sito.

Info e prenotazioni pa-fleg.comunicazione@cultura.gov.it

23 settembre dalle ore 20:00 alle 22:30 – Castello di Baia

Il Museo Archeologico dei Campi Flegrei darà il via alle visite serali al Castello di Baia, con ultimo ingresso alle ore 22:00, al costo simbolico di soli 2 euro.