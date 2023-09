In Campania la Festa del miglior cioccolato d’Italia: 3 giorni di stand, dolci e sculture

Dopo il successo delle scorse edizioni, dal 29 settembre all’1 ottobre 2023 torna ad Aversa (in provincia di Caserta) la Festa del Cioccolato artigianale, nell’ambito del tour delle Feste del Cioccolato Nazionali promosso da Choco Amore. Si tratta di uno degli eventi più importanti d’Italia, dedicati al mondo della celebre prelibatezza. L’ingresso è gratis.

Ad Aversa torna la Festa del Cioccolato artigianale: ingresso gratis

I migliori maestri cioccolatieri, provenienti da diverse Regioni d’Italia, inonderanno di profumi e sapori la centralissima via Roma, con stand di specialità tipiche, opere estrose realizzate dai migliori artigiani rigorosamente in cioccolato.

Si tratta di un’iniziativa che ha lo scopo di promuovere la cultura e l’arte della produzione artigianale del cioccolato che, diversamente da quello industriale, è senza aggiunta di additivi e conservanti: un prodotto genuino che dal produttore arriva direttamente al consumatore, conservando in sé la fragranza del cioccolato vero, difficile da trovare in commercio.

Per 3 giorni, dalle 10 alle 23:30, cittadini e turisti potranno immergersi in un vero e proprio regno del gusto, assaggiando ed acquistando prodotti impossibili da trovare nella Grande Distribuzione. Si tratta, infatti, di pezzi unici, realizzati artigianalmente, secondo gli antichi principi della scelta accurata della materia prima tramandati di generazione in generazione.

Una grande festa che, oltre ad offrire indimenticabili momenti gastronomici, darà il via anche ad un fitto cartellone di spettacoli ed iniziative tra momenti di divertimento ma anche di formazione. In particolare, si susseguiranno una serie di laboratori gratuiti dedicati ai bambini dai 4 ai 10 anni, utili soprattutto per avvicinare i più piccoli al mondo del cacao, sensibilizzandoli ad un consumo responsabile.

Per partecipare ai laboratori basterà effettuare la prenotazione direttamente online, sul sito ufficiale dell’evento, compilando il modulo di iscrizione alla pagina Prenotazione laboratori – Feste del Cioccolato.