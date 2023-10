Festa del Cioccolato a Pompei: 4 giorni tra dolci, cremini e torroni. L’ingresso è gratis

Dal 29 ottobre al primo novembre 2023 a Pompei torna Choco Italia in Tour, uno degli eventi più attesi dagli amanti del dolce che potranno prendere parte alla grande festa del cioccolato artigianale. L’appuntamento, anche quest’anno, è in piazza Bartolo Longo dalle 10 a mezzanotte. L’ingresso, come sempre, è gratis.

A Pompei torna la grande festa del cioccolato artigianale

Choco Italia, da ormai 5 anni, fa tappa fissa a Pompei. Il binomio arte, storia e gusto continua, infatti, a conquistare turisti e cittadini che colgono l’opportunità di degustare i prodotti d’eccellenza delle diverse Regioni italiane, godendo delle bellezze del luogo.

La suggestiva piazza, a pochi passi dal magnifico Santuario, sarà inondata di stand di prelibatezze, con i migliori maestri cioccolatieri della Campania e non solo. Produttori e pasticcieri presenteranno un’ampia varietà di specialità tra tavolette di cioccolato, cremini, praline semplici e ripiene, creme, sculture in finissimo cioccolato, dolci e torte di ogni tipo.

In occasione della festività dedicata ai defunti, non mancherà il torrone, il classico dolce che, seguendo la tradizione culinaria partenopea, si consuma durante il ponte di Ognissanti: potrà essere assaggiato in ogni sua variante, dai gusti tradizionali a quelli più innovativi.

Il tutto in un’atmosfera gioiosa con spettacoli e momenti di intrattenimento per grandi e piccini. Gli stand, per tutte le quatto giornate dell’evento, saranno aperti a partire dalle ore 10, con orario continuato fino a mezzanotte. Tutti potranno accedere liberamente al villaggio del gusto allestito in piazza Bartolo Longo.

Oltre a Choco Italia, riprendono anche gli eventi di Chocoland, la fiera del cioccolato che approderà a Napoli con ben due tappe: la prima, dal 26 ottobre al primo novembre, al Vomero e la seconda, dal 15 al 19 novembre, in piazza Municipio.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Choco Italia in Tour, la festa del cioccolato artigianale;

Quando: dal 29 ottobre al 1° novembre 2023;

Dove: Pompei, piazza Bartolo Longo (Napoli).