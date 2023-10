La Federico II compie 800 anni: visite gratis alla Reggia di Portici e altri siti da sogno

E’ partito Stupor Mundi Tour, il cartellone di eventi lanciato dall’Università degli Studi di Napoli che propone visite guidate gratis alla scoperta dei luoghi e siti che ospitano l’ateneo, in occasione delle celebrazioni per l’800esimo anniversario della sua fondazione: sarà possibile ammirare le meraviglie della Reggia di Portici, del Complesso di San Domenico Maggiore e del centro storico partenopeo fino al 2 dicembre 2023.

Università Federico II: visite gratis alla Reggia di Portici e San Domenico Maggiore

L’iniziativa, promossa dall’Università in collaborazione con Artetica e Destination Naples, rientra nell’ambito del nuovo progetto Vivi Federico II, cofinanziato dalla Struttura di Missione Anniversari della Presidenza del Consiglio dei Ministri che da ottobre 2023 e per tutto il 2024 proporrà diverse iniziative in vista dei festeggiamenti per gli 800 anni della Federico II che cadranno il prossimo 5 giugno.

Il programma di Stupor Mundi Tour prevede un calendario di sei appuntamenti divisi in cinque weekend da domenica 22 ottobre a sabato 2 dicembre con itinerari speciali e visite straordinarie in alcuni dei luoghi più belli che ospitano i dipartimenti dell’Ateneo.

Si susseguiranno giornate dedicate all’arte, all’archeologia, alla botanica ma anche alla filosofia e la scienza, con percorsi d’eccezione che porteranno i partecipanti a scoprire gli aspetti più inusuali e misteriosi delle sedi della storica università napoletana.

La Reggia di Portici, dopo il primo appuntamento della scorsa domenica, accoglierà studenti e cittadini nelle giornate del 29 ottobre e del 5 novembre. Le visite guidate al Complesso di San Domenico Maggiore e tra conventi, cortili e palazzi del centro storico di Napoli si terranno, invece, il 4 e 19 novembre con ultimo appuntamento al 2 dicembre.

Altre cinque date, dunque, per promuovere, far conoscere, valorizzare e rendere sempre più fruibile a tutti la ricchezza storica, monumentale e culturale di uno degli atenei più antichi d’Italia. Tutte le visite sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione da effettuare al numero Whatsapp 327 294 90 99.