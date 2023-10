Nel Napoletano la grande Festa di Halloween: gratis per tutti, tra musica e vista mare

Una grande festa di Halloween a ingresso gratis per tutti si terrà a Bacoli, sul lungomare di Miliscola, il 31 ottobre 2023, a partire dalle ore 16 fino a tarda notte: una giornata di musica, spettacoli ed allegria per famiglie, bambini e ragazzi che potranno divertirsi ammirando un panorama d’eccezione. Ad annunciarlo è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

Festa di Halloween 2023 a Bacoli sul lungomare di Miliscola

“Halloween sul lungomare di Miliscola, si farà. Siamo pronti a vivere la magia della grande festa, sul mare. Con la strada libera da auto ed aperta solo per passeggiare, correre, divertirsi. Un regalo per tutti i bambini, per i ragazzi e per le tante famiglie che affolleranno la nostra città. Martedì 31 ottobre partiamo alle 16 e via, fino a notte“ – ha annunciato il sindaco Della Ragione.

Dopo il successo dello scorso anno Bacoli tornerà ad animarsi con la festa più spaventosa dell’anno con un percorso d’eccezione che toccherà la Villa Comunale, la pista ciclabile, Miliscola per vivere una giornata di assoluto divertimento e dal panorama mozzafiato sul Golfo di Napoli.

“Bacoli si prepara a regalare una nuova gioia a tutti i bambini. Molti ci avete chiesto di ripetere Halloween ed è una grande gioia potervi dire che abbiamo deciso di farlo. Vi aspettiamo in tanti. Sarà ancora più bello. Un evento gratuito aperto a chiunque voglia esserci. Musica, giochi, feste, divertimento, laboratori e tantissime sorprese“ – ha continuato.

“Ringrazio l’assessore Vittorio Ambrosino, che sta coordinando le attività per un Halloween davvero speciale. Il Comune investe sulla felicità della comunità, della gente che ha voglia di vivere la propria terra. Ringrazio Bruna Manfredonia che si dimostra sempre più un vulcano di idee” – ha concluso.