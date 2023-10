Festa del Cioccolato a Caserta: 3 giorni tra dolci, torroni e liquori. L’ingresso è gratis

Da venerdì 3 a domenica 5 novembre 2023 a Caserta torna Choco Italia in Tour, la grande festa dedicata al cioccolato artigianale, a ingresso gratis, che si terrà tra piazza Dante e corso Trieste, a pochi passi dalla maestosa Reggia. Si tratta di uno degli eventi più attesi dagli amanti del dolce che, dopo la tappa di Pompei, potranno vivere un altro weekend all’insegna di golosità e prelibatezze.

A Caserta torna la grande festa del cioccolato artigianale

La dolcezza del cioccolato artigianale tocca un’altra delle città più belle d’Italia, inondando di gusto e prelibatezze la splendida città di Caserta, a pochi passi dal complesso vanvitelliano Patrimonio Unesco, per tre giorni di seguito, dalle 10 a mezzanotte.

Saranno presenti i migliori maestri cioccolatieri, della Campania e non solo, produttori e pasticcieri che, attraverso i loro stand, presenteranno un’ampia varietà di specialità tra creazioni in finissimo cioccolato, tavolette, dolci, praline, cremini, cioccolatini in vari gusti.

Non mancherà il tradizionale torrone dei morti, da quello morbido a quello croccante, che potrà essere degustato in ogni sua variante, da quelle tradizionali a quelle più innovative. Ampio spazio anche alle creme spalmabili: alla nocciola, al pistacchio siciliano, al cioccolato di Modica e tanti altri gusti. Per concludere, una vasta scelta di liquori e miele, entrambi rigorosamente di produzione artigianale.

Quest’anno è in programma anche l’appuntamento goloso La Sana Merenda con la degustazione del tradizionale pane con la spalmabile Nocciola di Giffoni IGP. Inoltre, acquistando la crema artigianale sarà possibile donare il proprio contributo ad un’associazione di volontariato casertana.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Choco Italia in Tour, la festa del cioccolato;

Dove: Caserta, piazza Dante – corso Trieste;

Quando: dal 3 al 5 novembre 2023.