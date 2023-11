Non solo domenica, musei gratis anche sabato: le meraviglie da vedere in Campania

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, sabato 4 novembre 2023 diversi musei e parchi archeologici statali accoglieranno i visitatori riservando loro l’ingresso gratis: di seguito si riportano i siti di Napoli e, più in generale, della Campania che hanno aderito all’iniziativa. Un appuntamento d’eccezione che precede la consueta Domenica al Museo che il 5 novembre darà accesso libero a tutti nei principali luoghi di cultura.

Sabato 4 novembre musei gratis: siti aperti a Napoli e in Campania

In aggiunta all’iniziativa lanciata dal Ministero della Cultura, che prevede l’ingresso gratuito nei musei di proprietà statale ogni prima domenica del mese, sabato 4 novembre diversi siti e parchi archeologici saranno aperti gratuitamente, così come proposto dal ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, per la prima volta nella storia repubblicana.

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura dei singoli luoghi, con accesso su prenotazione dove previsto. L’elenco completo dei siti visitabili è consultabile sul sito del Ministero della Cultura. Di seguito i musei e parchi archeologici che consentiranno l’accesso libero nella giornata di sabato.

I musei gratis sabato 4 novembre in Campania

Parco archeologico di Aeclanum

Mirabella Eclano (AV)

Area archeologica del Teatro romano di Benevento

Benevento (BN)

Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino

Montesarchio (BN)

Museo archeologico nazionale dell’Antica Allifae

Alife (CE)

Reggia di Caserta

Caserta (CE)

Museo archeologico di Calatia

Maddaloni (CE)

Museo archeologico dell’antica Capua e Mitreo

Santa Maria Capua Vetere (CE)

Anfiteatro campano

Santa Maria Capua Vetere (CE)

Museo archeologico dell’Agro atellano

Succivo (CE)

Museo archeologico di Teanum Sidicinum

Teano (CE)

Casa Rossa

Anacapri (NA)

Grotta Azzurra

Anacapri (NA)

Villa Damecuta

Anacapri (NA)

Palazzo di Tiberio e Villa Jovis

Capri (NA)

Certosa di San Giacomo

Capri (NA)

Parco archeologico di Ercolano – Area archeologica

Ercolano (NA)

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze

Napoli (NA)

Tomba di Virgilio

Napoli (NA)

Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana

Napoli (NA)

Palazzo Reale di Napoli

Napoli (NA)

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli

Napoli (NA)

Certosa e Museo di San Martino

Napoli (NA)

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Napoli (NA)

Museo storico archeologico e Area archeologica di San Paolo Belsito

Nola (NA)

Museo archeologico territoriale della penisola sorrentina “Georges Vallet”

Piano di Sorrento (NA)

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei

Pompei (NA)

Museo archeologico di Eboli e della Media Valle del Sele e Aree archeologiche delle fornaci SS. Cosma e Damiano e della Villa Romana di Paterno

Eboli (SA)

Antiquarium e Area archeologica della Villa romana

Minori (SA)

Certosa di San Lorenzo

Padula (SA)

Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico di Pontecagnano

Pontecagnano Faiano (SA)

Museo Archeologico di Sala Consilina

Sala Consilina (SA)

Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno

Sarno (SA).

Anche il Faro di Capo Miseno sarà eccezionalmente aperto garantendo l’accesso gratis ai visitatori.