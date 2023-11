La Festa della Pizza con 11 concerti dal vivo: dal tributo ai Coldplay alla musica anni ’90

La Festa della Pizza a Sarno, un evento dedicato alla pietanza che da Napoli è riuscita a conquistare tutto il mondo, divenendo addirittura patrimonio immateriale dell’Unesco. Dal 16 al 26 novembre 2023 si terrà la kermesse: non solo pizza, ma anche un’area luna park ideata in particolar modo per bambini e ragazzi e concerti dal vivo ogni sera con artisti diversi.

La Festa della Pizza a Sarno dal 16 al 26 novembre 2023

La Festa della Pizza si terrà nell’area del mercato di Sarno: oltre 40 stand gastronomici di food e pizza ed un programma di concerti dal vivo in grado certamente di attirare numerose persone. L’ingresso all’area costa 2 euro, ma i bambini fino a 12 anni posso accedere gratuitamente.

Il programma dei concerti dal vivo

Il programma dei concerti dal vivo della Festa della Pizza 2023 a Sarno è variegato in termini di gusti. Ogni sera ci sarà musica diversa spaziando tra diversi generi, dai neomelodici al rock con i tributi ai Coldplay, Vasco Rossi ed i Queen, passando per il rap di Enzo Dong, tra i più celebri rapper napoletani. Due serate nostalgia dedicate agli anni Novanta. Previsto anche un ospite a sorpresa nella serata di venerdì 24 novembre.

Giovedì 16 novembre: Lele Blade

Lele Blade Venerdì 17 novembre: Nostalgia ’90, lo show degli anni ’90

Nostalgia ’90, lo show degli anni ’90 Sabato 18 novembre: Giusy Attanasio in concerto

Giusy Attanasio in concerto Domenica 19 novembre: Coldplay Italian tribute band

Coldplay Italian tribute band Lunedì 20 novembre: Marco Calone dj set

Marco Calone dj set Martedì 21 novembre: Enzo Dong

Enzo Dong Mercoledì 22 novembre: Queen of Bulsara Italian tribute band

Queen of Bulsara Italian tribute band Giovedì 23 novembre: Nancy Coppola in concerto

Nancy Coppola in concerto Venerdì 24 novembre: ospite a sorpresa

ospite a sorpresa Sabato 25 novembre: Nostalgia ’90, lo show degli anni ’90

Nostalgia ’90, lo show degli anni ’90 Domenica 26 novembre: Vasco Rossi Italian tribute band



RIEPILOGO INFO

Cosa: Festa della Pizza con oltre 40 stand di food

Dove: area mercatale di Sarno

Quando: dal 16 al 26 novembre 2023

Prezzo: 2 euro l’ingresso, gratis bambini fino a 12 anni

Maggiori info: pagina Facebook