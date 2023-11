A Sorrento inizia la magia, albero e luci accese: c’è anche il Villaggio di Babbo Natale

A Sorrento è già esplosa la magica atmosfera del Natale: nella serata di ieri si è tenuta la cerimonia di accensione del grande albero in piazza Tasso e delle luminarie che colorano le vie della città, dando ufficialmente inizio al ricco cartellone di eventi della rassegna M’illumino d’Inverno 2023.

Natale 2023 a Sorrento: albero e luminarie accese, tanti eventi

E’ partito ufficialmente il Natale nella splendida cittadina in provincia di Napoli. La cerimonia di accensione, con il conto alla rovescia scandito dal sindaco Massimo Coppola, è stata aperta anche da un momento di riflessione, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle Donne.

La base del grande albero si è, infatti, illuminata con lo slogan della campagna nazionale “non sei sola”, mentre un gioco di luci puntava su una simbolica scarpa rossa. Da questo weekend e fino al 21 gennaio 2024, a Sorrento si susseguiranno oltre 50 giorni di eventi tra musica e tradizioni, fede e solidarietà, teatro e cinema, arte e danza, gusto e folklore.

Natale 2023 a Sorrento: 3 mesi di eventi tra luci, concerti e villaggio di Babbo Natale

Tra gli ospiti d’eccezione: Tiromancino, Enzo Gragnaniello e Enzo De Caro. Il 3 dicembre aprirà al pubblico anche il Villaggio di Natale, allestito in Villa Fiorentino, dove fino al 26 dicembre i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale e tanti altri personaggi.

Sempre dedicato ai bambini, per tutto il mese di dicembre, lo speciale Christmas Train che attraverserà il centro e tutte le frazioni, per raccogliere le letterine indirizzate a Santa Claus. Vasta anche l’offerta in ambito food tra il ritorno di Chocoland, la fiera del cioccolato, e il Sorrento Street Food Village con Apecar che offriranno pizze, panini, fritti e specialità. La pizza sarà di nuovo protagonista il 24 dicembre alla pizzeria Da Gigino e l’8 gennaio alla pizzeria Da Michele con degustazioni gratuite. Il programma completo di M’Illumino d’Inverno è consultabile sul sito ufficiale del Comune.