Christmas Village a Napoli tra bosco di Babbo Natale, abeti veri e 300 mila led: come sarà

Sarà inaugurata sabato 2 dicembre l’edizione 2023 del Christmas Village, l’enorme villaggio di Natale allestito presso la Mostra d’Oltremare di Napoli che accoglierà cittadini e turisti fino al 30 dicembre, riservando loro un programma ricco di spettacoli e attrazioni.

Christmas Village, il villaggio di Natale alla Mostra d’Oltremare

Il Christmas Village quest’anno, oltre ad essere più grande, cresce nel numero delle giornate di apertura, passando da 19 dello scorso anno a 24. Grande attenzione è stata rivolta a importanti temi sociali come la lotta alla violenza sulle donne. Un tendone di oltre mille metri quadri, che ospiterà diversi eventi della kermesse, è stato realizzato in colore fucsia proprio per rilanciare un messaggio di solidarietà e di sostegno al mondo femminile.

Al villaggio natalizio si accede tramite piazzale Tecchio: varcando l’ingresso i visitatori si troveranno catapultati direttamente nel mondo di Babbo Natale grazie ad un bosco, composto da 300 veri abeti illuminati e da 20 mila led, con al centro un albero natalizio di circa 15 metri di altezza, addobbato da oltre 40 mila led luminosi. Al di sopra del bosco un cerchio di luci, con 50 mila led, rappresenterà un cielo con filanti che scenderanno per 9 metri.

Un percorso magico che condurrà direttamente al trono del simpatico vecchietto del Natale, passando per l’ufficio postale e catturando momenti speciali grazie al servizio photobooth e alle spettacolari installazioni tematiche.

A disposizione degli ospiti ci saranno, poi, due aree market. La prima costituita dalle tradizionali casette di legno bianche e rosse, la seconda ospitata nel Viale delle 28 fontane che oltre alle caratteristiche casette avrà anche installazioni in 3D alte fino a 8 metri.

A completare il Christmas Village, l’area esterna della Mostra di oltre 20 mila metri quadrati che accoglierà la pista di pattinaggio, l’area food, il palco eventi, laboratori didattici, aree intrattenimento giochi, spettacoli, esibizioni di tiktoker e youtuber noti ai più piccini. Di seguito il calendario degli spettacoli con gli ospiti d’eccezione: 8 dicembre Cavaleri Family in A caccia del Grinch; 10 dicembre Alyssa; 17 dicembre Salvo & Giorgia; 23 dicembre Stefano & Ilary Pollari.

Christmas Village Mostra d’Oltremare Napoli: orari e biglietti

Il villaggio osserverà i seguenti orari di apertura: dal 7 al 22 dicembre, feriali dalle 16 alle 21.30 e festivi e prefestivi 11-22; dal 23 al 30 dicembre 11-22 e il 25 dicembre 17-23. I biglietti sono già acquistabili online, tramite la piattaforma ETES, ed hanno un costo di 15 euro per gli adulti e 12 euro per i bambini fino ai 12 anni. L’ingresso è gratis per i bambini fino ai 2 anni da compiere.

Il biglietto include: ingresso al villaggio di Natale; mercatini di Natale; Santa Clause’s World; ufficio postale, Christmas photobooth, trono di Babbo Natale; spettacolo “Chi ha incastrato Santa Clause”; spettacolo Bolle di Sapone “Pulce Circus Bubble Show”; musical delle Principesse (consulta giorni e orari); baby dance; truccabimbi; tombola musicale per adulti; area gonfiabili; pista di pattinaggio; christmas dance; incontro con le mascotte; show pirotecnico (consulta giorni e orari).