Apre la Città del Natale tra parate, personaggi Disney e mondo di Harry Potter: è gratis

Il 2 dicembre 2023 apre La Città del Natale, il suggestivo villaggio di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, che darà inizio alla grande festa inaugurando il ricco programma di eventi con la cerimonia di accensione del grande albero, la parata di Babbo Natale e il magico mondo di Harry Potter. Allestito tra gli spazi di piazza della Libertà, largo Sandro Pertini e Parco Naturale del Comune, l’ingresso è gratis per tutti.

Apre il villaggio di Natale gratis a Sant’Antonio Abate: programma

La Città del Natale è pronta ad accogliere grandi e piccini dal 2 al 26 dicembre tra percorsi scenografici, giochi, attrazioni, spettacoli e weekend tematici. Per la giornata conclusiva del giorno di Santo Stefano, inoltre, è previsto un Gran Finale con fuochi e volo di Babbo Natale che “tornerà” al Polo Nord.

Il Parco Naturale napoletano ospiterà i tradizionali mercatini tra prodotti tipici di artigianato e specialità enogastronomiche. Non mancherà la pista di pattinaggio sul ghiaccio, al centro della piazza in Largo Sandro Pertini, né la grande ruota panoramica.

Per l’occasione il Parco assumerà le sembianze di un regno incantato trasformandosi in un vero e proprio Bosco delle Favole, dove sarà possibile incontrare dal vivo i personaggi più amati delle favole. Installazioni in dimensioni reali contribuiranno alla creazione di veri e propri set scenografici dove saranno riprodotte le scene più belle e memorabili dei grandi classici fiabeschi.

Si parte alle 17 di sabato 2 dicembre con l‘accensione dell’albero e la Street Parade di Babbo Natale che, con i suoi aiutanti e tanti altri personaggi natalizi, sfilerà direttamente a bordo della sua slitta, aprendo ufficialmente il villaggio natalizio. La parata si ripeterà ogni sabato e domenica per tutta la durata della kermesse.

L’intero weekend sarà dedicato alla magia con uno speciale tributo ad Harry Potter grazie all’area tematica dedicata con scenografie mozzafiato, ambientazioni da sogno e i personaggi più amati del film e dei libri, pronti ad incontrare gli appassionati della saga. Seguirà domenica il Festival della Magia con artisti e maghi di fama internazionale, pronti ad esibirsi con spettacoli di magia e illusionismo, ma anche streghe e creature magiche.

Dall’8 al 10 dicembre spazio ai bambini con un fine settimana interamente dedicato ai più piccoli che potranno incontrare i loro youtubers preferiti, partecipare al laboratorio di giocattoli e assistere allo show di Ninna e Matti.

Il tema del weekend dal 15 al 17 dicembre è The Comics, incentrato sul mondo degli anime, manga, personaggi dei cartoni animati. Dal 21 al 24 dicembre, invece, l’atmosfera natalizia prenderà il sopravvento con Christmas is coming tra spettacoli dedicati e tante sorprese.

La Città del Natale a Sant’Antonio Abate: date e orari

Il villaggio è aperto tutti i weekend, dal venerdì alla domenica, ma anche nelle giornate di venerdì 21 dicembre e martedì 26 dicembre. Il venerdì e il sabato l’ingresso è consentito dalle 17 alle 22, la domenica invece è prevista anche la fascia mattutina 10-14. L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, l’accesso è consentito dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 22. Anche il 21 e il 26 dicembre il parco aprirà dalle 17 alle 22. I 24 l’accesso è consentito dalle 10 alle 14.