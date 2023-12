Apre il Presepe Favoloso, la meraviglia di Napoli con oltre 100 pastori: ingresso gratis

Napoli – Anche in vista del Natale 2023, la Basilica di Santa Maria della Sanità ospiterà fino al 6 gennaio 2024 il Presepe Favoloso, il capolavoro realizzato dalla bottega La Scarabattola dei fratelli Scuotto che quest’anno si arricchisce di una nuova statuina, quella di San Francesco. L’ingresso è gratis per tutti.

Napoli, torna il Presepe Favoloso del Rione Sanità: ingresso gratis

Nel weekend si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della nuova edizione della mostra, in presenza dei fratelli Scuotto. Per tutto il periodo delle feste, dunque, chiunque si troverà a passeggiare per le strade del Rione Sanità, potrà accedere alla seicentesca sagrestia della Basilica per ammirare, gratuitamente, l’imponente presepe in tutto il suo splendore.

In occasione degli 800 anni dalla realizzazione del primo presepe realizzato a Greccio da San Francesco, i fratelli Scuotto, nel corso dell’apertura ufficiale, hanno presentato il nuovo pastore realizzato per celebrare questo importante anniversario: una fedele riproduzione del Santo di Assisi che è stata aggiunta al Presepe Favoloso.

Un tema tra l’altro ripreso dalla rappresentazione della Natività in piazza San Pietro, ancora una volta affidato agli artigiani dell’arte presepiale napoletana. L’enorme presepe, a grandezza reale, del Vaticano, infatti, è stato realizzato dalla bottega partenopea Cantone & Costabile.

LEGGI ANCHE

L’arte partenopea incanta il Papa: è napoletano il maestoso presepe di piazza San Pietro

A Napoli c’è la grande Mostra dei Presepi con pastori straordinari da ammirare: è gratis

L’opera monumentale del Presepe Favoloso, di grandi dimensioni, conta oltre cento pastori, curati in ogni minimo dettaglio. Fu donata al Rione Sanità dai fratelli Scuotto, a capo dell’omonima bottega, famosa in tutto il mondo per aver saputo interpretare con modernità e creatività la tradizione presepiale napoletana.

Il Presepe Favoloso sarà aperto al pubblico, e visitabile gratuitamente, tutti i giorni, fino al 6 gennaio 2024, secondo la seguente programmazione: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 18, la domenica dalle 10 alle 13.