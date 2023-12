Aperitivo della Vigilia nel Napoletano: show gratis in piazza con Jimmy Sax e Circo Nero

Aperitivo della Vigilia di Capodanno a Sant’Antonio Abate – Foto: Jimmy Sax

Dopo il successo de La Città del Natale, Sant’Antonio Abate si prepara a concludere l’anno in bellezza con un aperitivo d’eccezione nel giorno della Vigilia di Capodanno: in piazza della Libertà, dalle 16 alle 20, prenderà il via un grande spettacolo, a ingresso gratis per tutti, con Jimmy Sax, Gaetano Coppola e gli artisti del Circo Nero.

Vigilia Capodanno: aperitivo a Sant’Antonio Abate con Jimmy Sax

Musica internazionale e grande divertimento per l’ultimo brindisi di fine anno a Sant’Antonio Abate dove prenderà vita un vero e proprio show, sotto le luci dell’albero allestito nella piazza centrale. Un tris di eventi che allieterà il tradizionale aperitivo della Vigilia con un ospite internazionale d’eccellenza: il celebre sassofonista Jimmy Sax, carismatico performer e autore di successi mondiali che sarà anche uno dei grandi protagonisti dell’evento di fine anno in piazza del Plebiscito, a Napoli.

“Questo è il nostro regalo per una comunità intergenerazionale che attende di salutare il 2023 con noi in piazza, brindando alle 17 con il sassofonista francese più famoso al mondo” – ha dichiarato Ilaria Abagnale, sindaca di Sant’Antonio Abate.

L’esibizione del sassofonista sarà preceduta dallo spettacolo di Gaetano Coppola. A partire dalle ore 16, infatti, la cittadina abatese si trasformerà in un tripudio di giochi di luci e musica, tra artisti itineranti e proiezioni scenografiche. Dalle 18 si trasformerà poi in una spettacolare discoteca a cielo aperto, pronta ad ospitare il Circo Nero, con la voce di EMSI Gallo.

“Dopo lo straordinario successo della scorsa Vigilia quest’anno l’asticella dell’intrattenimento sarà ancora più alta, per salutare con uno show senza eguali un anno altrettanto colorito, sotto le luci del nostro grande albero in piazza della Libertà” – ha continuato la Abagnale.

Si parte, dunque, alle 16 con il live show di Gaetano Coppola. Alle 17 l’attesissimo momento con la performance dal vivo di Jimmy Sax che proseguirà fino alle 18, lasciando spazio all’esilarante Circo Nero che allieterà gli ultimi brindisi del 2023 fino alle 20.