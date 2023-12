Fiera dell’Epifania 2024 a Napoli: 3 giorni di festa, Villaggio della Befana e Notte Bianca

Epifania 2024 a Napoli, notte della Befana a Piazza Mercato – Foto: Francesco Pipitone

Subito dopo le festività natalizie e i festeggiamenti per Capodanno, a Napoli prenderà il via una delle tradizioni storiche di inizio anno: dal 3 al 5 gennaio 2024 piazza Mercato si trasformerà in un vero e proprio villaggio della Befana, dando il via alla consueta Epifania napoletana che si concluderà con la Notte Bianca allietata dal concerto di Enzo Gragnaniello.

Epifania a Napoli: Villaggio Befana e concerto a piazza Mercato

La Fiera del Giocattolo e della Calza Befana a Piazza Mercato che, per ben 3 giorni, trasformerà la grande piazza partenopea in un vero e proprio regno di dolciumi e giochi, rientra nell’ambito della rassegna di eventi gratuiti Vedi Napoli a Natale e poi torni.

Dalle 11 fino a mezzanotte piazza del Carmine e piazza Mercato ospiteranno il consueto evento dell’Epifania. Tra il 5 e il 6 gennaio, invece, la festa proseguirà con la Notte Bianca, per consentire a tutti, fino a ora inoltrata, di riempire le proprie calze di cioccolato. Il tutto in un’atmosfera di gioia e divertimento con l’esibizione live del cantautore napoletano Enzo Gragnaniello.

“La magia dell’Epifania trasformerà piazza Mercato nel Villaggio della Befana: dal 3 al 5 gennaio, dalle 11 a mezzanotte, casette in legno e addobbi luminosi caratterizzeranno un villaggio con venditori di giocattoli e dolci per la calza. Inoltre tra il 5 e il 6 gennaio è in programma la Notte Bianca con Enzo Gragnaniello in concerto” – si legge sui canali social dell’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli che ha finanziato il progetto Vedi Napoli a Natale e poi Torni.

La tradizione dell’Epifania in piazza Mercato a Napoli

Ogni anno piazza Mercato, una delle più belle e antiche di Napoli, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio si anima di bancarelle di dolciumi e giocattoli. Dal tramonto e fino all’alba del giorno dell’Epifania, “fare la calza” o passeggiare semplicemente nello spazio dominato dalla Basilica del Carmine, è una delle tradizioni più radicate nella città di Napoli.