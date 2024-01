La Befana ai Mercatini di Natale Napoli

Il Natale è ormai passato ma i Mercatini di Natale Napoli non si fermano: a partire dal 3 gennaio dell’anno nuovo, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si tinge di colori nuovi… arriva la Befana! Dopo la chiusura dei primi giorni dell’anno, i Mercatini torneranno aperti per gli ultimi giorni dell’evento dal 3 al 7 gennaio per accogliere la magia dell’Epifania.

La Befana ai Mercatini di Natale Napoli 2023

Il ricchissimo programma a tema Natale e La Fabbrica di Cioccolato che ha animato i Mercatini di Natale Napoli 2023 a partire dal 2 dicembre sarà affiancato, per gli ultimi giorni dell’evento, da nuovi spettacoli e, soprattutto, dalla presenza della Befana! A partire dal 3 gennaio 2024, infatti, Babbo Natale sarà sostituito dalla Befana nella sua casetta per accogliere i più piccini con le loro letterine.

Dal 3 al 5 gennaio, inoltre, sbarcheranno ai Mercatini gli spettacoli a tema favole e la parata delle scope, lo spettacolo itinerante con la Befana come protagonista. Gli ultimi due giorni dell’evento, il 6 e il 7 gennaio, invece, sarà un weekend di chiusura spettacolare: i Mercatini accoglieranno, oltre alla parata delle scope già citata, la parata a tema Disney in cui sfileranno oltre 30 personaggi, il musical del film Encanto all’interno dell’anfiteatro della struttura e la caccia al Golden Ticket dedicata ai più piccoli.

L’area food, come sempre ricca di prodotti tipici campani e dei mercatini di Natale, sarà animata da appuntamenti con la musica live.

Come acquistare i biglietti: quanto costano e le promozioni speciali

Il prezzo del biglietto d’ingresso è di 8,00 euro nei giorni feriali e di 12,00 euro nei giorni festivi e nel weekend per gli adulti. Il biglietto ridotto, invece, ha un costo di 6,00 euro e ne hanno diritto i bambini dai 3 ai 12 anni. Il biglietto è gratuito per i bambini sotto i 3 anni e per le persone con disabilità.

Quest’anno, però, ci sono anche due novità: entrano a far parte della famiglia dei Mercatini di Natale Napoli il biglietto aperto, un ticket senza data, dal costo di 14,85 euro e la Promo Famiglia valida tutti i giorni tranne durante il weekend e nei giorni festivi. Questa speciale promozione permetterà alle famiglie di avere due biglietti interi e due ridotti al prezzo totale di 24,00 euro.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Mercatini di Natale al Museo Ferroviario di Pietrarsa;

Dove: Museo Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli (come raggiungerci e dove parcheggiare);

Quando: dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024

Giorni di chiusura: 4, 11, 24, 25 e 31 dicembre 2023, 1 e 2 gennaio 2024

Costo dei biglietti:

– in settimana € 8,00 per adulto e € 6,00 per bambino (3-12 anni)

– nei weekend e nei giorni festivi € 12,00 per adulto e € 6,00 per bambino (3-12 anni)

– diversamente abili gratuito (sito web Live Ticket)

Mail: info@mercatinidinatalenapoli.it

Sito web: mercatinidinatalenapoli.it

Facebook: Mercatini di Natale Napoli

Instagram: mercatinidinatale_napoli