I Mercatini di Natale Napoli sono tornati al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa e ci resteranno dal 2 dicembre 2023 fino al 7 gennaio 2024: ormai da cinque edizioni, la magia del Natale invade i locali e gli esterni del gioiello museale di Napoli est a picco sul mare, esattamente al centro del Golfo di Napoli. Anche quest’anno, inoltre, i Mercatini di Natale hanno adottato un tema speciale: grazie alle suggestioni del celebre romanzo per bambini La fabbrica di Cioccolato di Roald Dhal, il tema di quest’anno sarà il cioccolato.

Come ormai da tradizione, inoltre, tantissimi artigiani, artisti, commercianti e ristoratori, scelti tra le eccellenze dei propri settori, accoglieranno i visitatori nella galleria espositiva dei Mercatini posta lungo il vialone e composta dalle caratteristiche casette di legno e all’interno dell’area food adiacente. La stessa galleria espositiva, in più, costeggia i padiglioni ricchi di storia del Museo che incornicia, tra l’altro, la nota statua in ghisa di Ferdinando II di Borbone. Il programma di spettacoli, concerti e proiezioni, inoltre, sarà ricchissimo anche quest’anno.

Come arrivare ai Mercatini di Natale Napoli

I Mercatini di Natale Napoli, com’è ormai noto, si terranno anche quest’anno all’interno del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa sito presso la stazione di Pietrarsa-San Giorgio a Cremano della Metro linea 2 di Trenitalia. E dunque, come arrivare ai Mercatini di Natale Napoli? Per chi giungerà ai Mercatini con i mezzi pubblici, le opzioni sono le seguenti: dalla stazione di Napoli Centrale basterà recarsi alla stazione sotterranea di Napoli Piazza Garibaldi, banchina della suddetta Metro linea 2 di Trenitalia. I treni utili sono quelli diretti a Salerno o a Castellammare di Stabia, fermata Pietrarsa-San Giorgio a Cremano. Per chi utilizza, invece, gli autobus, da Piazza Garibaldi è possibile prendere gli autobus della linea 254 di ANM per arrivare alla fermata San Giovanni a Teduccio-Pietrarsa.

Chi non avrà come punto di partenza la stazione di Napoli Centrale ma il porto di Napoli, invece, potrà usufruire dei tram numero 412 e 421 dal capolinea della fermata Colombo-Porto fino al capolinea di San Giovanni a Teduccio-Deposito ANM. Da lì è possibile, con una sola fermata, prendere la Metro linea 2 dalla stazione di Napoli San Giovanni-Barra oppure l’autobus della linea 254 per arrivare alla fermata di San Giovanni a Teduccio-Pietrarsa.

Dove parcheggiare

Per chi arriverà ai Mercatini di Natale Napoli con l’auto, invece, è possibile parcheggiare la propria vettura presso i parcheggi custoditi “Pietrarsa Parking” e “Parcheggio Petrone” nelle immediate vicinanze del Museo di Pietrarsa. Un parcheggio più distante ma convenzionato con i Mercatini è quello sito in via Farina e adiacente allo Stadio San Ciro (sempre gratuito tranne venerdì, sabato e domenica dopo le 20:00). È possibile parcheggiare, inoltre, anche nella zona compresa tra Largo Arso, uno spiazzale distante circa 500 metri dai Mercatini, e il Museo.

Quanto costano e come acquistare i biglietti

I biglietti per accedere ai Mercatini di Natale Napoli 2023 sono acquistabili in loco al botteghino del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa oppure online su Live Ticket fino alle 23:59 del giorno precedente rispetto alla data scelta.

Il prezzo del biglietto d’ingresso è di 8,00 euro nei giorni feriali e di 12,00 euro nei giorni festivi e nel weekend. Il biglietto ridotto, invece, ha un costo di 6,00 euro e ne hanno diritto i bambini dai 3 ai 12 anni. Il biglietto è gratuito per i bambini sotto i 3 anni e per le persone con disabilità.

Quest’anno c’è anche una novità: entra a far parte della famiglia dei Mercatini di Natale Napoli il biglietto aperto, un ticket senza data, dal costo di 14,85 euro. Si ricorda che, nell’arco del mese di Mercatini, ci saranno alcuni giorni di chiusura: il 4 e l’11 dicembre, il 24, il 25, il 31 dicembre e l’1 e il 2 gennaio per le festività.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Mercatini di Natale al Museo Ferroviario di Pietrarsa;

Dove: Museo Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli;

Quando: dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024

Giorni di chiusura: 4, 11, 24, 25 e 31 dicembre 2023, 1 e 2 gennaio 2024

Costo dei biglietti:

– in settimana € 8,00 per adulto e € 6,00 per bambino (3-12 anni)

– nei weekend e nei giorni festivi € 12,00 per adulto e € 6,00 per bambino (3-12 anni)

– diversamente abili gratuito (sito web Live Ticket)

Sito web: mercatinidinatalenapoli.it

