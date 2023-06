Spettacolo nel giardino segreto della Reggia di Portici: “Ofelia” nel gioiello borbonico

Il meraviglioso giardino segreto della Reggia di Portici sarà il palco di Ofelia, una commedia ambientata nella Danimarca di Amleto. L’opera prende le mosse dalla famosissima tragedia di William Shakespeare di cui costituisce uno spin off: la vicenda è infatti comincia due anni prima di quella raccontata nell’Amleto per intersecare successivamente la narrazione originale e raccontare la discesa verso la follia di Ofelia, che questa volta è dunque la protagonista.

Lo spettacolo Ofelia nel giardino segreto della Reggia di Portici

Ofelia è un’opera poetica e leggera, una commedia dal sapore agrodolce incentrata sui personaggi di Ofelia, Amleto, Orazio e Laerte, alle prese con gli amori, le tensioni, l’orrore della guerra, il potere, la morte e la congiura, che come uno spettro aleggia sulle loro teste ancora inconsapevoli.

Allo spettacolo, scritto da Franco Nappi e prodotto da Il Demiurgo, si potrà assistere in un luogo incantato come il giardino segreto della Reggia di Portici, il terzo gioiello di re Carlo di Borbone dopo la Reggia di Caserta e la Reggia di Capodimonte.

Ofelia: la trama

Nell’opera Amleto di William Shakespeare, Ofelia è la giovane di cui il principe di Danimarca è innamorato. Un amore cominciato prima della tragedia che tutti conosciamo, quando Amleto non aveva ancora conosciuto la follia ed era persone felice. Un amore corrisposto da Ofelia, poco più che quindicenne.

Un amore così forte da nascondere, per poco, la follia, così potente da lasciar crede che un lieto fine possa esistere anche alla corte di Danimarca. Se Amleto è la meglio riuscita delle tragedie di William Shakespeare, Ofelia è la commedia romantica che non ha trovato il tempo di scrivere: quella commedia carica di speranze e sogni che si chiama gioventù, e che tutti noi portiamo in qualche maniera nel cuore, tanto da non poterla vagheggiare senza un sorriso e una lacrima.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Ofelia, spettacolo nel giardino segreto della Reggia di Portici (70 minuti)

Quando: giovedì 11 giugno 2023 in due turni, ore 18.30 e ore 2o

Biglietti:intero euro 15, ridotto insegnanti euro 12. Apertura biglietteria ore 18

Prenotazione: www.ildemiurgo.it

Info: 3270148209 (Daria)