In provincia di Caserta, a San Marco Evangelista, questo weekend, ovvero dal 10 al 12 settembre, si terrà la terza edizione del Bufala Village, la festa della Mozzarella di Bufala della Campania. Si tratta di una festa di tre giorni con diverse degustazioni, spettacoli musicali, momenti didattici e di show cooking.

Bufala Village 2021: la festa della Mozzarella di Bufala a Caserta

Si terrà a Caserta dal 10 al 12 settembre 2021 il Bufala Village, ovvero la grande festa della Mozzarella di Bufala della Campania. Si tratta di tre giorni di degustazioni, che avranno luogo il 10, l’11 e il 12 settembre 2021, dalle 18.00 fino alle 24,00, con diversi eventi, degustazioni e spettacoli presso l’A1 Expó, il polo fieristico in viale delle Industrie 10, a San Marco Evangelista (Caserta) che può essere raggiunto dall’uscita di Caserta Sud dell’autostrada Napoli Roma.

La Provincia di Caserta ha d’altronde, sempre rappresentato la principale sede di allevamento della Bufala Mediterranea Italiana, che è nota, in particolar modo, per la produzione dell’oro bianco, ovvero il latte bufalino da cui si ottiene la Mozzarella di Bufala Campana Dop.

La festa della bufala: un viaggio a 360° nel mondo Bufalino

Durante questo evento si avrà la possibilità di assaporare formaggi, carne e dolci prodotti con l’oro bianco. Si tratta, quindi, di un viaggio a 360° nel mondo bufalino, con 30 capi bufalini in esposizione sia per grandi che per piccini. Si avrà dunque l’occasione di vivere tre serate all’insegna della cultura, del divertimento e del buon cibo.

Il programma dell’evento

Di seguito il programma dell’evento Bufala Village che avrà luogo dal 10 all’11 settembre 2021:

Venerdì 10 settembre 2021

Ore 16.00 Apertura del Bufala Village

Ore 18.00 Cerimonia di apertura “La filiera bufalina, le potenzialità di un’eccellenza”

Ore 18.00 Apertura Area giochi bimbi

Ore 18.00 Battesimo della sella nell’Arena Equestre

Ore 18.00 “Giochi di un tempo” Laboratorio didattico con premi, previa registrazione gratuita sull’evento Facebook

Ore 18.30 Apertura stand gastronomici

Ore 19.00 Seminario a cura dell’Università Federico II in collaborazione con la Chef Rosanna Marziale: “Prodotti di Bufala tra cucina e salute”

Ore 20.00 Esibizione di trotto e galoppo di Frisone e Andaluso Grigio nell’Arena Equestre

Ore 20.00 Show Cooking Chef Davide Gianfrancesco del Ristorante RuRù

Ore 20.30 Dimostrazione di filatura della Mozzarella

Ore 21.00 “Pulcinella all’Hotel Village: La Bufala” Giò Ferraiolo Teatro di Burattini e Musica

Ore 21.00 Show Cooking Chef Gian Marco Carli del Ristorante Il Principe

Ore 21.30 Casting per la selezione di nuovi volti della Mondo Vip Agency con una lezione di portamento omaggio

Ore 22.00 Show Cooking Chef di Pasticceria Anna Chiavazzo del Giardino di Ginevra

Ore 22.30 Esibizione Live di Vincenzo Romano e la Uanema Orchestra

Sabato 11 settembre 2021

Ore 16.00 Apertura del Bufala Village

Ore 16.00 Apertura Area giochi bimbi

Ore 18.00 Battesimo della sella nell’Arena Equestre

Ore 19.30 Seminario a cura dell’Università Luigi Vanvitelli – Dipartimento di Scienze e tecnologie ambientali, biologiche e farmaceutiche: “Sistemi di tracciabilità della Bufala campana”

Ore 20.00 Spettacolo musicale con balli country a cura della Country Zone Salerno

Ore 20.00 Show Cooking Chef Euralia Parrillo

Ore 20.00 Dimostrazione di Mascalcia a cura dell’Allevamento Fontanella Magic Arabians Team

Ore 20.30 Dimostrazione Filatura della Mozzarella

Ore 21.00 Show Cooking Umberto Ventriglia de La Terrazza del Gusto

Ore 21.00 “Pulcinella e Felice commercianti di Bufale” Giò Ferraiolo Teatro di Burattini e Musica

Ore 22.00 Show Cooking Chef Anna Coppolaro

Ore 22.00 Esibizione Live “Suoni Antichi – I Bottari di Macerata Campania”

Domenica 12 settembre 2021

Ore 16.00 Apertura del Bufala Village

Ore 16.00 Apertura Area giochi bimbi

Ore 18.00 Battesimo della sella nell’Arena Equestre

Ore 20.00 Esibizione di trotto e galoppo di Frisone e Andaluso Grigio nell’Arena Equestre

Ore 20.00 Show Cooking Chef Antonio Silvestri

Ore 20.30 Dimostrazione Filatura della Mozzarella

Ore 20.30 Country Fashion Show dei modellini della Mondo Vip Agency

Ore 21.00 Show Cooking Chef Nino Cannavale

Ore 21.00 Presentazione di uno Stallone puro sangue arabo, campione di morfologia dell’Allevamento Fontanella Magic Arabians Team

Ore 21.30 “Pulcinella nella danza degli spettri al Bufala Village” Giò Ferraiolo Teatro di Burattini e Musica

Ore 22.00 Show Cooking Chef Cecilia Magnante

Ore 22.00 Spettacolo musicale con balli di gruppo

L’accesso all’area è consentito dalle 16.00 alle 00.00 da venerdì 10 a domenica 12 settembre. E’ obbligatorio esibire il green pass o il risultato negativo del tampone antigienico effettuato 48 ore prima dell’ingresso stesso.

Per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale – pagina facebook evento