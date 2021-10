Festa del cioccolato a Pompei: 4 giorni di stand ad ingresso libero

La terza tappa di “Choco Italia in tour” – festival dedicato agli amanti del cibo degli dei e dei dolci – arriverà a Pompei venerdì 29 ottobre e vi resterà fino a lunedì primo novembre.

Sempre visitabile gratuitamente, dalle ore 10 alle ore 24, è organizzato dall’Associazione Italia Eventi, con il patrocinio del Comune di Pompei e dell’UNOE (Unione Nazionale Organizzatori di eventi).

La conferenza stampa è prevista per oggi mercoledì 27 ottobre, alle ore 11:30, presso il Palazzo di Città a Pompei alla presenza, tra gli altri, del sindaco Carmine Lo Sapio.

“Dopo il grande successo avuto a Matera giungiamo in un’altra città simbolo, che ci accoglie sempre con generosità. Il cioccolato, d’altronde, si sposa perfettamente all’arrivo della stagione autunnale e fa da apripista alla dolcezza delle feste natalizie in arrivo. Il migliore artigianato continua a raccontarsi, ne siamo fieri”, commenta il presidente di Italia Eventi Giuseppe Lupo.

Le aziende che esporranno alla festa del cioccolato di Pompei:

Dalla Lombardia Choco Passion da Merate con creazioni di cioccolato artigianale, oggetti e personaggi dei cartoni in cioccolato.

Dal Piemonte un’azienda di cioccolato artigianale di Torino.

Dalla Campania Antiche ricette cilentane con fichi del Cilento, confetture e marmellate, Apicoltura Mucciolo di Capaccio Paestum con miele pregiato di vari tipi e prodotti al miele, Regina Chocolate di Angri con cioccolato di vario tipo ed alla canapa, creazioni di cioccolato con varie forme e personaggi.

Zuccardi Dolci Artigianali dell’Irpinia di Morra De Sanctis con dolci al cioccolato e mostaccioli ripieni, Choco Time di Mirabella Eclano con tavolette di cioccolato, cioccolata calda, waffel al cioccolato e cremini di vari gusti.

Cioccolato Bontà di Mirabella Eclano con cremini artigianali e scorzette al cioccolato di tanti gusti. Liquore Tentazione di San Cipriano Picentino con liquore al cioccolato, castagne, liquore alla canapa e liquori di vario tipo e Momenti Gommosi di Napoli con caramelle, lecca lecca e marshmallow.

Le miscele di Caffè Edor arriveranno dalla torrefazione di Angri, non mancherà nemmeno la storica cioccolateria napoletana Gallucci Cioccolato.

L’azienda agricola Nobile di Giffoni porterà le nocciole e tanti prodotti derivati, come la spalmabile ed il croccante, mentre sul momento sarà preparato un torroncino.

Dell’Azienda Teorema di Nocera Inferiore le marmellate e le confetture in tanti nuovi gusti e composte di frutta e da Sant’Egidio del Monte Albino Cioccolato Rosaria D’Amora.

Dalla Puglia La Casa del tarallo di Zuccardi con taralli pugliesi e dolci.

Dal Molise Il Cibo degli Dei con cioccolato e dolci di Campobasso.

Dalla Calabria Liquirizia Calabra con liquirizia di ogni tipo, dolce e grezza, nonché panetti di liquirizia per preparare un dolce liquore alla liquirizia con un’antica ricetta calabrese. Magna Grecia con cremini artigianali di numerosi gusti da Reggio Calabria.

Dalla Sicilia Dolci Capricci Siciliani adi Catania con cioccolato, torrone croccante anche a pistacchio e cioccolato e praline, cannoli siciliani, cassate, pasta di mandorla e Cioccolato di Modica proporrà l’antica ricetta del cioccolato modicano con tavolette e cioccolatini.

Sapori di Palermo con cannoli, cassate, creme di pistacchio, pasta di mandorla anche al cioccolato, marzapane.

Choco Italia in tour è aperto tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 24, ad ingresso gratuito.

Le prossime tappe di Choco Italia in tour:

Dal 4 al 7 novembre ad AVELLINO

Dall’11 al 14 novembre a BENEVENTO

Dal 25 al 28 novembre a CASERTA

MATERA CHRISTMAS VILLAGE:

dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 a MATERA

Infoline 375.5643840