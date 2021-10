Anche a Città della Scienza a Napoli sta per arrivare Halloween, la festa più spaventosa che ci sia. Il museo interattivo ha organizzato 3 giorni – da sabato 30 ottobre a lunedì 1 novembre – di attività, laboratori, dimostrazioni ed esperimenti “mostruosi”.

Un mix di divertimento e conoscenza per grandi e piccoli che potranno divertirsi e imparare allo stesso tempo. Non mancheranno anche le consuete visite guidate al museo del Corpo Umano Corporea e gli straordinari spettacoli del Planetario. E se vogliono, i bambini potranno anche andare a Città della Scienza con un bel costume a tema. Saranno tre gli eventi in programma alla Città della Scienza per celebrare Halloween.

Mostri da Spavento! Science Show – “Un science show mostruoso! Cosa si nasconde dietro le più orrende creature della “fantasia”? Scoprilo con i comunicatori della scienza de Le Nuvole e ricorda è assolutamente vietato urlare, tremare, chiudere gli occhi e avere… paura!” Sabato 30 ottobre: ore 11.00, 15,30 / Domenica 31 ottobre: ore 10.00, 12.00, 15.30/ Lunedì 1 novembre: ore 10.00, 12.00, 15.30

Chimere – interactive lab –" Usando fantasia, immaginazione e un pizzico di regole i partecipanti potranno realizzare il loro "animale fantastico": una combinazione di varie parti di "altri" animali. I comunicatori della scienza de Le Nuvole metteranno a disposizione cinque contenitori con gli ingredienti per mixare la propria specie animale. Ecco quindi la cesta delle code, quella delle zampe, quelle con un dorso e naturalmente quella con le teste fra le quali poter scegliere ma… non sarà cosi semplice!!!" Target: dai 6 anni Prenotazione presso infopoint di Corporea – Sabato 30 ottobre: ore 10.00, 11.30, 14,00, 15,30 / Domenica 31 ottobre: ore 10.00, 11.30, 14.00, 15.00, 15.30 / Lunedì 1 novembre: ore 10.00, 11.30, 14,00, 15,30

The Wall Of Fear – "Lasciati prendere da un attacco d'arte da paura e lasciane una traccia sulla nostra Wall of Fear! Tempere, stencil, pennarelli ma anche sangue di piccione, bava di lumaca e code di rospo… al piano terra di Corporea troverai tutto l'occorrente per dare libero spazio alla tua fantasia. Uno spazio creativo a tema Halloween per i piccolissimi dai 4 anni!" – Target: dai 4 anni – Accesso libero senza prenotazione – Sabato 30 ottobre: dalle 9.30 alle 12.00 – dalle 13.30 alle 16.30 / Domenica 31 ottobre: dalle 9.30 alle 12.00 – dalle 13.30 alle 16.30 / Lunedì 1 novembre: dalle 9.30 alle 12.00 – dalle 13.30 alle 16.30

Dal 30 ottobre al 1 novembre per accedere al Science Centre di Città della Scienza saranno obbligatori la prenotazione o, in alternativa, l’acquisto dei biglietti online, per un migliore rispetto delle misure di prevenzione. Obbligatorio per entrare anche il Green Pass. L’ingresso è organizzato su due turni: 1° turno dalle 09.00 alle 12.45 / 2° turno dalle 13.15 alle 17.00

Per questioni di sicurezza i visitatori che hanno prenotato la visita in primo turno (9.00-12.45) potranno restare all’interno del museo fino al termine della fascia orario scelta: alle 12.45, dopodiché bisognerà uscire per consentire l’ingresso ai visitatori prenotati al turno successivo: 13.15 – 17.00.

I biglietti sono acquistabili online sul sito Etes oppure in alternativa presso la biglietteria di Città della Scienza, previa prenotazione obbligatoria.