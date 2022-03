Festa del cioccolato a Gragnano: 3 giorni di stand e spettacoli a ingresso gratuito

La festa del cioccolato, dall’11 al 13 marzo 2022, farà tappa a Gragnano (Napoli), in via Roma. Dopo Caserta, la quarta edizione di Choco Italia prosegue il tour arrivando nella celebre ‘città della pasta’ che, per l’occasione, ospiterà pasticcieri e cioccolatieri provenienti da tutta Italia. Per tre giorni, dalle ore 10:00 fino a mezzanotte, sarà possibile perdersi tra stand e degustazioni. L’ingresso, come sempre, è gratuito.

Festa del cioccolato 2022 a Gragnano

Firmato dall’Associazione Italia Eventi e organizzato in collaborazione con l’UNOE, il festival gode del patrocinio del Comune di Gragnano. Diverse le aziende del cioccolato artigianale che prenderanno parte alla tappa gragnanese portando deliziose specialità locali. Basti pensare ai dolci artigianali pugliesi o ai dolci tipici della Campania, tra caffè, cremini, caramelle e creme spalmabili a base di nocciola di Giffoni.

Sarà possibile perdersi nei profumi della liquirizia calabra e dei liquori artigianali del posto o fare un ‘salto’ in Sicilia gustando cannoli, pasta di mandorla, croccanti e cioccolato di Modica. Non solo il gusto ma anche l’intrattenimento la farà da padrone, con spettacoli dedicati e il teatro dei burattini di Giò Ferraiolo. Gli ‘Artisti Distratti’ daranno un tocco di magia al percorso con trampolieri, presenze luminose e un imperdibile spettacolo di fuoco.

“Dopo il Carnevale ci aspetta la Festa del cioccolato. Tre giorni che si contenderanno la dolcezza e l’essenza del cacao. Vivere il nostro territorio e passeggiare per le strade cittadine ci porterà una ventata di saporita leggerezza. Questo fine settimana sarà il cioccolato ad essere protagonista di un’iniziativa che durerà dal mattino fino a sera. Via Roma ospiterà espositori provenienti da tutta Italia che ci proporranno le mille vie del gusto del cioccolato e poi non mancheranno musica e intrattenimenti. È stupendo vivere in una città che vive. Vi aspettiamo da questo venerdì a domenica” – ha commentato il sindaco Nello D’Auria.

Le prossime tappe di CHOCO ITALIA in tour:

Dal’11 al 13 marzo: GRAGNANO (NAPOLI)

Dal 17 al 20 marzo: LADISPOLI (ROMA)

Dal 31 marzo al 3 aprile: FRASCATI (ROMA)

Dal 7 al 10 aprile: BENEVENTO