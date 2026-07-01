Con il Kalashnikov tra la gente a Napoli, chi sono i 3 fermati: c’è anche una donna

Sono state fermate tre persone a seguito della sparatoria che ha scatenato il panico nel quartiere Montesanto, a Napoli.

Sparatoria a Montesanto: chi sono le 3 persone fermate

Secondo una prima ricostruzione, al culmine di una lite, qualcuno avrebbe esploso un colpo d’arma da fuoco in aria. Poco dopo, un’altra persona, sarebbe giunta sul posto con un Kalashnikov. I video, registrati dai presenti e diffusi sui social, mostrano l’uomo aggirarsi in piazza con l’arma ben visibile, nel caos generale, tra urla e gente in fuga. Sarebbe poi giunta un’altra persona che avrebbe cercato di allontanare il giovane dal luogo della sparatoria.

In meno di ventiquattro ore dall’accaduto, gli agenti hanno notificato tre fermi emessi dalla Direzione distrettuale antimafia. Sono stati, infatti, identificati: il 30enne che avrebbe esploso il proiettile in aria, il 39enne che avrebbe impugnato il kalashnikov e la sua compagna, accusata di aver nascosto la pistola usata dal 30enne.

I tre sono accusati di rissa, detenzione di arma da fuoco e spari in luogo pubblico, ipotetici reati aggravati dal metodo mafioso. Al momento non è stata ancora chiarita la dinamica della vicenda ma i fermati, pur con precedenti di polizia, non sarebbero legati ad alcun clan della zona.