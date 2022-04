Torna la festa del cioccolato, 4 giorni di stand e divertimento: ingresso gratuito

La festa del cioccolato, da giovedì 7 a domenica 10 aprile, farà tappa a Benevento, in corso Giuseppe Garibaldi. La quarta edizione di Choco Italia 2022, dunque, prosegue portando in Campania pasticcieri e cioccolatieri provenienti da tutta Italia. Per 4 giorni sarà possibile perdersi tra stand e degustazioni, dalle ore 10:00 fino a mezzanotte. L’ingresso, come sempre, è gratuito. L’evento è organizzato dall’Associazione Italia Eventi in collaborazione con l’Unione Nazionale Organizzatori di Eventi, il Comune e la Pro Loco Samnium di Benevento.

Festa del cioccolato, dal 7 al 10 aprile a Benevento

Già lo scorso novembre la tappa beneventana del tour ha riscosso un notevole successo confermandosi anche come volano turistico. Anche stavolta, oltre alle degustazioni, non mancherà la promozione turistica del territorio né l’intrattenimento per grandi e piccini.

Divertenti mascotte, palloncini colorati e il teatro dei burattini di antica tradizione, firmato da Giò Ferraiolo, allieteranno i più piccoli. Una vera e propria festa non solo per i bambini ma per tutte le età: Choco Italia in tour, come d’abitudine, vivacizzerà la città per l’intera giornata.

Diverse le aziende del cioccolato artigianale che prenderanno parte a questa tappa del tour con deliziose specialità locali. Basti pensare ai sapori inconfondibili della Campania con cremini e cioccolato di Regina Chocolate, liquori artigianali e alla canapa di Tentazione di San Cipriano Picentino, torroni e nocciole di Giffoni dell’Azienda Agricola Nobile. Non mancheranno le tipicità di Torrone del Sannio, i dolci tipici campani de Il boss delle sfogliatelle ma anche mieli da apicoltura biologica e spalmabili dell’Azienda Mucciolo di Paestum. Infine i biscotti e i taralli artigianali di Gusto e Tradizione, il cioccolato artigianale e i waffel in vari gusti di Waffelino.

Sarà possibile perdersi nei profumi della liquirizia calabra e dei liquori artigianali o fare un ‘salto’ in Sicilia gustando cannoli e pasta di mandorla ma anche torroni, scorzette ricoperte di cioccolato, croccanti, marmellate artigianali ed il noto cioccolato di Modica. Non da meno la varietà di torroni, cioccolato e specialità tipiche sarde.

“Torniamo nella bella città capoluogo del Sannio con grande piacere. Qui abbiamo trovato una grande collaborazione ed il desiderio di dare lustro, tutti insieme, ad una città ricca di storia e di cultura. Ringrazio il presidente della Pro Loco Giuseppe Petito, così come il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l’assessore alle attività produttive Luigi Ambrosone” – sottolinea Giuseppe Lupo, presidente di Italia Eventi e vicepresidente dell’Unione Nazionale Organizzatori di Eventi.