Dinosauri in Campania, arriva il parco giurassico più grande d’Europa

Torna a Caserta, da sabato 9 aprile, Living Dinosaurs. Un viaggio nel tempo emozionante nei Giardini Maria Carolina alla Reggia di Caserta.

Living Dinosaurs a Caserta, il parco giurassico più grande d’Italia

Rimarrà fino al prossimo 26 giugno, con la produzione della Aurea Exhibitions” e l’organizzazione della Alta Classe Lab, Next Event e We Share. Ci saranno dinosauri che respirano e si muovono come se fossero vivi con colori e suoni realistici.

Display e pannelli informativi spiegheranno la storia dei giganti della terra estinti milioni di anni fa con un linguaggio di facile apprendimento per tutti, grandi e piccini. Sarà una passeggiata nella mostra più grande d’Europa, con diverse aree didattiche e visori 3D, dove tutti potranno provare un’esperienza emozionante, vedendo il movimento di questi animali scomparsi.

Info e costi

Gli orari di apertura della mostra sono dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, mentre il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 22 con orario continuato. Biglietti d’ingresso presso ticketone e ciaotickets.

Il costo del biglietto per gli adulti è di 11,50 euro, mentre il ridotto (3-11 anni e over 65) è di 8,50.

Info: 3393194813

mail@livingdinosaurs.it

