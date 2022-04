Salvador Dalì in mostra a Napoli: “Spellbound” in anteprima mondiale

A Napoli una mostra su Salvador Dalì ed Alfred Hitchcock dal titolo Spellbound: Scenografia di un Sogno, a cura di Beniamino Levi ed ospitata in anteprima mondiale nella Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta dal 14 aprile fino al 30 settembre. Dopo la nostra città, la mostra giungerà a Seul e New York.

L’esposizione si compone di oltre 100 opere originali di Dalì che sono state create dall’artista per la realizzazione delle scene oniriche del film girato da Hitchcock dal titolo Spellbound (Io ti salverò). Il percorso espositivo è composto da sculture in bronzo, opere in vetro, grafiche, libri illustrati, tarocchi daliniani, oggetti di design e arredi surrealisti utilizzati per realizzare il lungometraggio che ha avuto come protagonisti Ingrid Bergman e Gregory Peck. Il percorso termina con il dipinto maestoso, dal titolo appunto “Spellbound”, che è stato la scenografia appositamente creata nel 1945 da Salvador Dalì. All’esterno della chiesa della Pietrasanta vi sarà inoltre la scultura “La Persistenza della Memoria”.

RIEPILOGO INFO

Cosa: “Spellbound”, mostra su Salvador Dalì e Alfred Hitchcock

Dove: Basilica della Pietrasanta, piazzetta Pietrasanta, 80138 Napoli NA

Quando: dal 14 aprile al 30 settembre 2022

Biglietti: da euro 8 a 15,40. Per i dettagli consultare il sito.