Palazzo Reale SummerFest, da Jimmy Sax a Ditonellapiaga: tutti i concerti e gli ospiti

Napoli – Torna Palazzo Reale SummerFest, in programma dal 29 al 30 luglio 2022 nel celebre Giardino Romantico, con 20 serate di concerti, spettacoli e incontri, con la partecipazione di numerosi ospiti: l’elenco di presenze si allunga con i nomi di Samuele Bersani, Angelo Branduardi, PFM, Ditonellapiaga e Mara Sattei.

Palazzo Reale SummerFest: concerti e ospiti

L’estate a Napoli trascorrerà all’insegna del divertimento, in presenza dei grandi nomi della cultura e dello spettacolo nazionale oltre alle esibizioni dei talenti emergenti. Le serate saranno arricchite dagli aperitivi, a partire alle ore 18:00, e dalla possibilità di ricevere, insieme al biglietto d’ingresso, un ticket omaggio per visitare il Palazzo Reale.

Tra gli ospiti già annunciati spiccano Marco Travaglio (29 giugno), Enrico Brignano (30 giugno), Foja (2 luglio), Jimmy Sax (7 luglio) e Fiorella Mannoia (22 luglio). In più, il 27 luglio, ci sarà la serata speciale dedicata a Luciano De Crescenzo.

Ad oggi sono stati resi noti ulteriori grandi nomi che allieteranno il pubblico partenopeo. Il 14 luglio varcherà il palco del SummerFest Angelo Branduardi con il concerto ‘Il cammino dell’anima’. Sarà poi la volta di Mara Sattei, cantautrice da 200 milioni di streaming, che con ‘Universo Tour 2022’ si esibirà il 16 luglio.

Grande attesa, il 21 luglio, per il concerto di Samuele Bersani intitolato ‘Cinema Samuele Tour’, seguito, il 28 luglio, dal leggendario gruppo rock PFM – Premiata Forneria Marconi. Infine, il 30 luglio sarà Ditonellapiaga a dare spettacolo, reduce dal disco d’oro per l’esplosivo e provocatorio ‘Chimica’, brano che ha cantato in coppia con Donatella Rettore all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

I biglietti per le serate sono acquistabili tramite le piattaforme Boxol e TicketOne. La direzione artistica dell’evento è affidata a Maurizio Costanzo.