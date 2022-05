Notte bianca della Pizza a Napoli, con i comici di Made in Sud e DJ Set: il programma

Dopo tre anni di assenza dovuta alla pandemia da Covid-19, il 1° giugno torna la Notte bianca della Pizza 2022. L’evento è organizzato dall’Associazione “Voglio il Massimo onlus” in collaborazione con la Multicenter School e con la direzione artistica di Francesco Palmieri.

La manifestazione vedrà salire sul palco allestito alla Multicenter di via Campana a Pozzuoli, artisti della musica e del mondo dello spettacolo.

Notte bianca della Pizza 2022, seconda edizione: il programma

La Notte Bianca della Pizza nasce nel 2019, anno in cui si è svolta la prima edizione, con questo evento la scuola di formazione vuole promuovere le attività scolastiche e formative che svolge, quali il corso per pizzaiolo, quello di pasticceria o l’indirizzo alberghiero.

Ci saranno gli stand dedicati alla pizza, gestiti dal noto pizzaiolo Enrico Porzio, insegnante della Multicenter, con altri stand dedicati alla gastronomia e alla pasticceria.

Oltre all’intrattenimento musicale, ci saranno comici ben noti al pubblico televisivo: tra questi spicca certamente Marco Cristi, uno dei monologhisti più apprezzati e dotati del cabaret napoletano, i giovani After 19, nuova scoperta di Made in Sud e l’ormai noto Peppe Laurato.

Dopo la mezzanotte ci sarà il DJ Set e si ballerà con DJ Pieffe, ovvero, Francesco Palmieri. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione “Voglio il Massimo Onlus”, dedicata a Massimo Borrelli, il comico di Made in Sud prematuramente scomparso 6 anni fa, a soli 43 anni a causa di un tumore al pancreas.

Il costo del biglietto è di 12 euro e comprende la consumazione di pizza e bibita.

Il post della pagina facebook

“Il 1° GIUGNO partecipa anche tu all’evento di BENEFICENZA “Notte Bianca della Pizza” promosso dall’Associazione Massimo Borrelli ONLUS in collaborazione con gli alunni dell’istituto alberghiero e i pizzaioli della Multicenter School oltre che le migliori Pizzerie del nostro territorio.

✨ Una serata ricca di comicità, musica, e tanta buona pizza✨

L’Iniziativa è promossa dall’Associazione Massimo Borrelli ONLUS, acclamato comico dello show MADE IN SUD, il quale, con i DUE x DUO, in coppia con Peppe Laurato ha regalato gag esilaranti agli spettatori prima di spegnersi il 9 Maggio 2016 per un tumore al Pancreas

A curare la direzione artistica di quest’anno sarà Francesco Palmieri che concluderà anche la serata con un suo Dj Set. Conduce Rosanna Bennardo, editrice insieme a Francesco di Radio Onda Web.

Parteciperanno anche ⤵

Peppe Laurato, ospite d’eccezione di Made in Sud

Rosaria Mallardo, giovane artista musicale

Luca Sorrento, cantautore di origini partenopee

Donix, cantautrice napoletana

Peppoh, Rapper/Soulman italiano di Napoli

Roby Mac, una nuova proposta per dar voce ai giovani talenti

Mr. Hyde, duo musicale partenopeo

After 19, una delle new entri di Made in Sud

Marco Cristi, uno dei cabarettisti più richiesti

Presso la Multicenter School Pozzuoli – Via Campana 270 Pozzuoli (Napoli)

➡ Il costo del biglietto in prevendita è di 12,00 Euro ed è comprensivo anche di Pizza e Bibita (Acqua, Coca-Cola o Aranciata). Ingresso gratuito per i bambini fino ai 12 anni.

Se sei interessato a partecipare o per maggiori info contattaci su whatsapp al numero 334.5044491, ti informeremo sull’acquisto dei biglietti in prevendita o acquista direttamente il biglietto online e ritiralo all’ingresso: bit.ly/radio-onda-web-nbp

Insieme per sostenere la ricerca. Insieme per combattere il tumore al Pancreas“, è il post della pagina facebook.

