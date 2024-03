Giornate FAI, 2 giorni gratis tra musei e meraviglie: i siti aperti a Napoli e in Campania

Il 23 e 24 marzo 2024 tornano le Giornate FAI di primavera, uno degli eventi più amati che il Fondo per l’Ambiente Italiano dedica al patrimonio culturale e paesaggistico con l’apertura eccezionale di 750 luoghi speciali in 400 città, con tanti meravigliosi siti da visitare gratis anche a Napoli e in Campania.

Giornate FAI primavera 2024: siti gratis a Napoli e in Campania

L’appuntamento, giunto alla sua 32esima edizione, si conferma un’opportunità esclusiva per scoprire un’Italia meno nota, fatta di posti solitamente inaccessibili e monumenti insoliti ed inediti che raccontano la cultura millenaria del nostro Paese. Saranno circa 750 i siti che il 23 e 24 marzo accoglieranno eccezionalmente i visitatori, guidati dai volontari FAI e dagli apprendisti ciceroni, giovani studenti appositamente formati per raccontare le meraviglie del loro territorio.

Tra palazzi storici, ville, chiese, castelli ma anche esempi di archeologia industriale, musei, aree archeologiche, biblioteche, aree naturalistiche, il weekend del FAI trascorrerà all’insegna della bellezza, dell’arte e del patrimonio architettonico e culturale della nostra terra.

Le visite non sono prenotabili. Per partecipare basta presentarsi sul posto durante gli orari di apertura indicati nella scheda descrittiva di ciascun luogo (consultabile sul sito ufficiale del FAI). Ai visitatori non sarà richiesto il pagamento di alcun ticket d’ingresso, semplicemente sarà chiesto a coloro che lo desiderano di sostenere il FAI con un contributo minimo, anche di soli 3 euro, che verrà prelevato direttamente sul posto.

Giornate FAI: i siti da visitare a Napoli

Parco Archeologico di Liternum, Lago Patria;

Villa Ferretti, Bacoli;

Baia di Ieranto, Massa Lubrense;

Castel Capuano, Napoli;

Villa Rosebery Parco e Palazzina Borbonica, Napoli;

Agri-cultura, Orto Botanico di Portici;

Chiesa di San Raffaele Arcangelo, Pozzuoli;

Rettorato e Aula Magna Storica della Federico II, Napoli;

Quartier Generale Marina, Base Navale di Napoli;

Torre degli Infiniti Mondi, Nola;

Cuma, la Necropoli romana della Porta Mediana, Pozzuoli;

Villa Avellino De Gimmis, Pozzuoli;

Rione Terra, Pozzuoli;

Chiesa della Santissima Annunziata, Vico Equense;

Giornate FAI: i siti da visitare a Caserta

Complesso La Maddalena, Aversa, Caserta;

Ex manicomio civile di Aversa, Caserta;

Chiesa di San Rocco, Aversa, Caserta;

Real Vaccheria e Tempietto del SS. Sacramento, Caserta;

Chiesa dell’Immacolata, Aversa, Caserta;

Chiesa di S. Antonio, Aversa, Caserta;

Chiesa di Maria Santissima Annunziata, Carinola, Caserta;

Palazzo Marzano, Carinola, Caserta;

Palazzo Petrucci Novelli, Carinola, Caserta;

Cattedrale di Carinola, Caserta;

Basilica S. Maria in Foro Claudio, Ventaroli, Caserta;

Parco Sorgenti Ferrarelle di Riardo, Caserta;

Chiesa di Sant’Elena, Caserta.

Giornate FAI: i siti da visitare a Salerno

Palazzo Santa Maria, Camerota;

Cattedrale di San Matteo, Salerno;

Museo della Medicina Roberto Papi, Salerno;

Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana, Salerno;

Museo Diocesano San Matteo, Salerno;

Scuola media Giovanni Lanzalone, Salerno;

Palazzo Pedace, Salerno;

Tempio di Pomona, Salerno;

Piccolo Teatro Porta Catena, Salerno;

Badia di Santa Maria di Pattano.

Giornate FAI: i siti da visitare a Avellino e Benevento

Cappella e Cenotafio Capone, Montella, Avellino;

Complesso del Monte Chiesa S. Maria della Neve e Convento, Montella, Avellino;

Ecce Quam Bonum, Benevento;

Casa Cocchiarella, Benevento;

Chiesa delle Orsoline, Benevento.