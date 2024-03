Gnocchi, pizze, vino paesano al Falò di San Giuseppe: si mangia e beve anche con 2 euro

Sabato 16 marzo 2024 torna il Falò di San Giuseppe a Conca della Campania (Caserta) uno degli eventi più attesi del periodo, organizzato dal Comitato Festa Maria SS della Libera. Una grande festa, all’insegna del buon cibo casereccio, che si terrà presso il Piazzale delle Poste nello splendido scenario del versante settentrionale del Vulcano spento di Roccamonfina.

Falò San Giuseppe e cibo casareccio a Conca della Campania

A partire dalle 19, il piazzale si animerà di stand di prelibatezze locali tutte da gustare, dando inizio ad un evento dedicato non solo alla festività di San Giuseppe ma anche alla celebrazione delle eccellenze enogastronomiche del posto. Tante, infatti, saranno le proposte culinarie preparate dai cuochi sul posto, da assaggiare e degustare in un’atmosfera suggestiva.

Tra le principali specialità del menù della serata spiccano gli gnocchi caserecci con sugo di salsiccia, un primo piatto d’eccellenza che alla bontà degli gnocchi unisce l’alta qualità della carne, in un mix cremoso di inconfondibili sapori. Non mancherà il buon vino “paesano” delle vicine zone di Galluccio e Roccamonfina, così come panini, pizze, frittelle e dolci. Il tutto a prezzi decisamente accessibili: alcune pietanze costeranno soltanto 1 euro mentre per un primo piatto o un panino non si spenderanno più di 5 euro.

Di seguito le voci principali del menù di sabato con i relativi prezzi:

Gnocchi caserecci con sugo di salsiccia, 5 euro ;

; Panino con salsiccia, 5 euro;

Panino con wurstel, 4 euro;

Frittelle, 1 euro;

Pizzette, 1 euro;

Crespelle, 1 euro ;

; Pizzette con sugo, 1,50 euro;

Vino al bicchiere, 1 euro ;

; Acqua, 1 euro;

Bibite, 2 euro;

Birra, 2 euro.

Un percorso di gusto che sarà allietato da momenti di intrattenimento e musica dal vivo. Per maggiori informazioni è possibile contattare gli organizzatori al numero 3281844371.