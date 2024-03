Meraviglia a Napoli, Concerto di Pasqua al Duomo: ingresso gratis per tutti

Domenica 17 marzo, alle ore 19, nella magnifica e imponente cornice del Duomo di Napoli si terrà il Concerto di Pasqua della Nuova Orchestra Scarlatti, promosso e sostenuto dall’Assessorato al Turismo: l’ingresso è gratis per tutti.

Concerto di Pasqua al Duomo di Napoli: l’ingresso è gratis

Un momento di intrattenimento musicale di altissimo livello che, in vista della Santa Pasqua, si avvale delle musiche di A. Vivaldi, L. Agolli, G.B Pergolesi con i solisti Maria Grazia Schiavo (soprano), Rosa Bove (mezzosoprano) e Gaetano Russo (clarinetto), sotto la direzione di Giuseppe Galiano.

Il programma del concerto di Pasqua mescola antico e moderno, tradizione e attualità in un gioco di suggestive risonanze. Si parte con le note intense della breve Sinfonia al Santo Sepolcro di Vivaldi, una specie di vigilia sonora sospesa tra la morte di Cristo e il mistero della Resurrezione, passando ad In memoriam, un brano composto nel 1999 dalla compositrice albanese Agolli: il pianto di una madre di guerra si concentra in una melodia intonata dal clarinetto solista che termina con un’intima preghiera di pace, oggi attuale più che mai.

Dal dolore della madre balcanica si passa poi al dramma della Madonna ai piedi della Croce con uno dei massimi capolavori musicali della religiosità napoletana, lo Stabat Mater per soprano, contralto e archi, concepito quasi in punto di morte da Giovanni Battista Pergolesi.

“La Nuova Orchestra Scarlatti rappresenta un’eccellenza del nostro territorio e per questo abbiamo deciso di promuovere e sostenere il concerto di Pasqua nel Duomo di Napoli. Sono molti i talenti cresciuti nell’orchestra fondata e diretta dal maestro Gaetano Russo, tra cui Giò Giò Cutolo. L’evento di domenica 17 anticipa la più ampia programmazione per la Pasqua a Napoli dell’assessorato al Turismo, il cui cartellone verrà presentato nei prossimi giorni” – ha dichiarato l’assessora al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato.

Intanto sono già state annunciate le postazioni per la Fiera di Pasqua 2024, l’evento che vedrà le principali piazze e strade partenopee animarsi di stand ricchi di specialità culinarie, pezzi d’artigianato e prodotti di uso quotidiano per tutto il periodo pasquale ed oltre.