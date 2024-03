Martedì 19 marzo, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa accoglie adulti e bambini con “Papà ti porto al Museo”, un’apertura speciale del suggestivo polo museale in occasione della festa dedicata a tutti i papà.

Festa del Papà al Museo di Pietrarsa: ingresso ridotto

Nella giornata del 19 marzo il sito sarà aperto dalle 9:30 alle 21:00 e in occasione della festività riserverà una tariffa speciale di 5 euro a tutti i papà che arriveranno al Museo con i propri figli (minori di 18 anni). Un’occasione imperdibile per godersi insieme ai bambini una avvincente visita, immersi nella storia, tra gli ampi padiglioni che ospitano la ricca collezione museale e i giardini botanici sul mare, con affaccio sul Golfo di Napoli.

Un modo per vivere ore spensierate con i propri cari all’insegna della meraviglia, trascorrendo una giornata divertente e allo stesso tempo formativa, alla scoperta di una collezione musicale unica in Europa, fatta di locomotive e carrozze storiche, ripercorrendo una parte importante della storia dello sviluppo industriale italiano. Il museo, infatti, trova sede negli edifici delle ex officine borboniche dove furono montate le prime locomotive d’Italia.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Papà ti porto al Museo;

Quando: martedì 19 marzo 2024 dalle 9:30 alle 21:00;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli-Portici;

Info: 081 472003 – museopietrarsa@fondazionefs.it.