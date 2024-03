Arriva la Sagra ‘A Purpetta d’a Nonna: 3 giorni tra primi e cuoppi di polpette napoletane

Dal 3 al 5 maggio 2024 a Scisciano, in provincia di Napoli, torna la tradizionale Sagra ‘A Purpetta d’a Nonna, l’evento dedicato alla polpetta napoletana giunto alla sua settima edizione. Organizzato dall’Associazione Il Palazzo si svolgerà, come di consueto, in località Palazzuolo.

Sagra della Polpetta Napoletana a Scisciano

Per ben 3 giorni sarà possibile perdersi tra i profumi e i sapori di una delle pietanze simbolo della città partenopea in un clima di festa. Oltre al buon cibo, pronto a deliziare gli amanti della tradizione napoletana, non mancherà l’intrattenimento e un’area giochi con gonfiabili per bambini.

La grande festa della polpetta napoletana riserverà per gli ospiti un vero e proprio menù d’eccezione. Si parte dal primo con un piatto di ziti spezzati con ragù e purpette, passando per l’intramontabile secondo: ‘a purpetta d’a nonna. Spazio poi al cuoppo riempito rigorosamente con polpette di svariati gusti: 2 fritte, 2 al baccalà, 2 con salsiccia e broccoli, 2 con melanzane.

Un mix di sapori partenopei, nella classica composizione tipica dello street food, accompagnato da un gustoso contorno di patate. E per chi non può fare a meno del cosiddetto cuzzetiello potrà degustarlo farcito proprio con la polpetta al sugo. Infine, per concludere in bellezza, graffe fritte classiche oppure farcite con nutella.

Per tutta la durata della kermesse si susseguiranno spettacoli e musica dal vivo. Il 3 maggio si esibiranno I Cumpari mentre il 4 maggio sarà la volta di A’ paranza ro’ Tramuntan. Gran finale domenica 5 maggio con gli Skizzekea. Per maggiori informazioni è possibile contattare gli organizzatori al numero 3296115529 o visitare il sito www.associazioneilpalazzo.it.

RIEPILOGO INFO

Cosa: ‘A Purpetta d’a Nonna, la sagra della polpetta napoletana;

Dove: Palazzuolo, Scisciano (Napoli);

Quando: dal 3 al 5 maggio 2024.