Colazione di Pasqua al Museo di Pietrarsa: specialità pasquali, visita e panorama mozzafiato

In occasione del Lunedí in Albis, il 1° aprile il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa apre le porte ai visitatori per una imperdibile Colazione di Pasqua presso l’elegante Caffè Bayard. Gustando le prelibatezze della tradizione pasquale gli ospiti avranno la possibilità di immergersi tra le meraviglie del sito, ammirando il panorama mozzafiato del Golfo di Napoli.

Una Colazione esclusiva al Caffè Bayard

In un ambiente sofisticato e circondati dai più pregiati materiali del nostro territorio, sarà possibile godersi un’esclusiva colazione, con un ricco buffet servito e un’ampia scelta di prodotti tipici della tradizione pasquale, sia dolci che salati, accompagnata da una visita all’intera collezione museale.

La colazione sarà servita dalle 9:30 alle 12:30 all’interno del Caffè Bayard, la suggestiva area bar costellata di maioliche vietresi in stile Chiostro di Santa Chiara. Il costo, comprensivo di colazione e visita libera al sito, è di 25,00 euro a persona. Per tutte le informazioni aggiuntive e per prenotare il proprio posto è possibile far riferimento al numero WhatsApp 3356422368.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Colazione di Pasqua al Museo;

Quando: Lunedì 1 aprile 2024 dalle 9:30 alle 12:30;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli-Portici;

Costo: 25 euro (colazione + visita al sito museale);

Maggiori info e prenotazioni: WhatsApp 3356422368.