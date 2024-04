Festival del Panuozzo di Gragnano: 3 giorni di cibo e spettacoli a ingresso gratis per tutti

Dal 23 al 25 giugno 2024 torna il Festival del Panuozzo a Gragnano, uno degli eventi gastronomici più attesi dalla cittadinanza, dedicato alla celebre specialità del territorio. Si tratta di un’iniziativa organizzata dal Comune gragnanese, guidato dal sindaco Nello D’Auria, e dall’Associazione Pizza & Panuozzo di Gragnano per potenziare il brand “Gragnano Enogastronomica”. L’appuntamento è in via Quarantola, l’ingresso è gratis per tutti.

Festival del Panuozzo 2024 a Gragnano: ingresso gratis

Nel corso delle 3 giornate, a partire dalle 19:00, sarà possibile prendere parte alla grande festa, degustando il vero e unico panuozzo di Gragnano. Sarà possibile, infatti, assaggiare la prelibatezza non solo nei suoi classici gusti ma anche nelle sue innumerevoli varianti tra salsicce, patate al forno, melanzane, porchetta, pancetta, datterino giallo e tanti altri ingredienti.

Una festa dedicata alle eccellenze culinarie del nostro territorio che punta a fare del Panuozzo l’indiscusso protagonista dell’intera kermesse. Anche quest’anno sarà allestito un vero e proprio percorso di gusto con svariati forni presenti, pronti a deliziare gli ospiti con innovative farciture.

Non mancheranno momenti di intrattenimento e divertimento, sia per gli adulti che per i bambini. Il programma completo dell’evento, con relativi ospiti d’eccezione, sarà reso noto prossimamente, così come i cosiddetti “gusti speciali” che andranno ad arricchire l’offerta culinaria delle pizzerie e “panuozzerie” presenti.

L’accesso al Festival è gratuito. Giunti sul posto i visitatori potranno acquistare il Ticket Panuozzo che lo scorso anno, con soli 5 euro, consentiva di consumare un mezzo panuozzo a scelta. In prossimità di via Quarantola saranno messi a disposizione anche appositi parcheggi.