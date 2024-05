Torna Saporitissimo, il regno dei sapori del Sud: 4 giorni di cibo a ingresso gratis per tutti

Dopo le tappe di Napoli e Sorrento, dal 30 maggio al 2 giugno 2024 torna in Campania Saporitissimo, uno degli eventi dedicati ai sapori e all’artigianato, che si terrà in piazza Diaz a Nocera Inferiore, tra cibo e specialità provenienti da ogni parte d’Italia. L’ingresso è gratis per tutti, l’evento è organizzato dalla D2 Eventi in collaborazione con il Claai di Salerno, associazione dell’artigianato e della piccola e media impresa.

Saporitissimo a Nocera Inferiore: cibo e stand a ingresso gratis

Per 4 giorni sarà possibile degustare i migliori prodotti tipici dell’enogastronomia del nostro paese, aggirandosi tra gli svariati stand che proporranno al pubblico gustose sorprese: dai cannoli alle arancine, dal caciocavallo impiccato ai poke, dalle caramelle artigianali alla liquirizia di Calabria, dal torrone di Giffoni ai prodotti del Cilento, dalla burrata pugliese ai taralli.

Ricca anche l’area dell’artigianato tra saponi, foulard, porcellane e tanti altri pezzi rari, curati in ogni minimo dettaglio, realizzati dalle mani sapienti degli artigiani. Non mancheranno spettacoli e momenti di intrattenimento anche dedicati ai più piccoli.

Saporitissimo: il programma degli spettacoli

Si parte il 30 maggio, alle 17:30 e alle 19, con Mago Malemme, proseguendo il 31 maggio, negli stessi orari, con Guglielmo il giocoliere. Spazio alla musica con l’esibizione di Antonio Pepe, prevista il 30 maggio alle 21, e lo spettacolo degli Over Scugnizzi (31 maggio alle 21).

Il Comitato territoriale di Napoli dell’Associazione Centri Sportivi Italiani promuove, invece, la serata hip hop e heel, con special guest Erika Bonelli, alle ore 18 e alle 19:30 del primo giugno. Domenica 2 giugno, dalle 19, si susseguiranno danze coreografiche, balli latino americano e danze a squadre, a cura della Asd Free Dancing guidata da Marianna Chiariello.

REPILOGO INFO

Cosa: Saporitissimo, l’evento dedicato all’enogastronomia e all’artigianato d’Italia;

Quando: da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno 2024;

Dove: piazza Diaz, Nocera Inferiore, provincia di Salerno.

Ingresso gratis.