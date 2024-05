La Passione di Cristo a Napoli: uno spettacolare viaggio immersivo fino alla Resurrezione

A partire dal 25 maggio, e fino al 31 dicembre 2024, il complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore, a Napoli, ospiterà una spettacolare mostra sulla Passione di Cristo, intitolata Il Sacro Telo, la Sindone.

Passione di Cristo, la spettacolare mostra a Napoli

Attraverso un percorso articolato, all’interno del gioiello partenopeo, sarà possibile ammirare le principali installazioni sulla Passione di Gesù di Nazareth, immergendosi letteralmente nel racconto contenuto nei vangeli, dalla Crocifissione alla tomba vuota. Il Sacro Telo si riferisce al telo di lino che, nella tradizione della pietà popolare cristiana, viene venerato come la Sindone nella quale fu composto il corpo di Gesù.

La mostra si compone di 10 postazioni tematiche consecutive offrendo agli spettatori una visione completa della Passione fino al momento in cui gli Apostoli Pietro e Giovanni furono testimoni della scomparsa del suo corpo dal sepolcro dove era stato deposto nella Sindone.

Si parte, così, dal Monte Calvario, con le tre croci presenti al momento della crocifissione di Gesù, ripercorrendo tutti i principali momenti del sacrificio di Cristo fino alla resurrezione, tra installazioni, sculture, espositori multimediali, avatar e teca della Sacra Sindone.

“Con la Sindone l’approccio che si deve avere deve prescindere da condizionamenti scientifici. Noi intendiamo offrire alle persone un’emozione. La gente deve venire non aprendo gli occhi della mente ma quelli del cuore“ – ha dichiarato il dottor Walter Memmolo, membro direttivo della mostra Il Sacro Telo.

La mostra è aperta tutti i giorni, fino al 31 dicembre 2024, dalle ore 9:30 alle ore 17:30. La visita ha una durata di 30 minuti. Per accedere è necessario acquistare un biglietto dal costo di 10 euro per gli adulti e 7 euro per i bambini dai 5 ai 10 anni.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Mostra Il Sacro Telo, la Sindone;

Quando: dal 25 maggio al 31 dicembre 2024, dalle 9:30 alle 17:30;

Dove: Complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore, Napoli.