Concerti gratis a Ravello: tanti spettacoli a Villa Rufolo, gioiello della Costiera Amalfitana

Nel mese di giugno tornano gli appuntamenti musicali a Ravello, gioiello della Costiera Amalfitana, con diversi concerti a ingresso gratis in programma tra Villa Rufolo e l’Auditorium Oscar Niemeyer. Un cartellone ricco di spettacoli che andranno a comporre il quinto mese di programmazione della rassegna Il salotto musicale di Nevile Reid, ideata da Maurizio Pietrantonio, direttore artistico ad interim dell’ente.

Concerti gratis a Ravello, nel gioiello di Villa Rufolo

Si parte nel weekend della Festa della Repubblica, sabato primo giugno alle ore 12:00, con i gemelli napoletani Myriam e Lorenzo Traverso, laureati con il massimo dei voti al Conservatorio San Pietro a Majella, lui in pianoforte, lei in viola. Si esibiranno nell’Auditorium di Villa Rufolo con la Sonata in do maggiore di Nino Rota, ilMärchenbilder op.113 di Schumann e la Sonata in fa maggiore per viola e pianoforte, op.11 n.4 di Hindemith.

Il 2 giugno, alle ore 11:00, sempre in Villa Rufolo, il 78° anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana sarà salutato dal Premiato concerto bandistico città di Minori che, sotto la direzione del maestro Giovanni Vuolo, impreziosirà la giornata con pagine celebri di Verdi, Mascagni, Rossini e Bellini non prima di aver commemorato la ricorrenza con l’esecuzione dell’inno di Mameli.

Il cartellone degli spettacoli prosegue domenica 9 giugno, alle ore 11:30, con il terzo ed ultimo appuntamento dedicato da Giovanni Auletta, con il Quartetto Raro, all’arte compositiva di Wilhelm Kempff, di uno dei più significativi pianisti del ‘900. Ad esibirsi saranno: Ginevra Petrucci (quartetto per flauto), Lorenzo Fabiani (violino), Adriano Ancarani (violoncello) e Auletta (al pianoforte).

Sabato 15 giugno, alle ore 18:30, sarà Eduardo Savarese, magistrato e scrittore napoletano appassionato cultore di musica classica e teatro lirico, che metterà in scena, direttamente dall’Auditorium Oscar Niemeyer, uno dei capolavori di Gaetano Donizzetti, Maria Stuarda.

Chiuderà gli appuntamenti il recital di Genny Basso, in programma venerdì 21 giugno alle 18. Anche lui napoletano, diplomato al San Pietro a Majella, già protagonista in teatri e festival internazionali che porterà in Villa Rufolo il suo personale viaggio interculturale e musicale tra le sonorità napoletane e spagnole.

L’accesso ai concerti è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, per il pubblico residente e, previo pagamento del solo biglietto d’ingresso a Villa Rufolo, per i non residenti. L’evento del 15 giugno è ad ingresso libero.