La Federico II compie 800 anni, concerto gratis di Malika Ayane a piazza del Gesù: quando

Napoli – In occasione dell’ottocentesimo compleanno della Federico II, il 4 giugno 2024, alle ore 21:00, piazza del Gesù ospiterà un grande concerto di Malika Ayane, a ingresso gratis per tutti.

Compleanno Federico II Napoli, concerto Malika Ayane gratis

Il consueto concerto che l’Università laica più antica al mondo offre alla città per celebrare la sua istituzione, quest’anno è affidato alla celebre cantautrice italiana, tra le voci più belle e particolari del nostro paese, dallo stile unico e inconfondibile nel panorama canoro internazionale.

Lo spettacolo è stato annunciato alla vigilia della settimana in cui l’Ateneo federiciano, istituito dall’Imperatore svevo il 5 giugno 1224, compirà i suoi otto secoli di storia. L’artista, prima del concerto, nella mattinata del 4 giugno, incontrerà gli studenti della Federico II che avranno l’opportunità di conoscerla dal vivo e scoprire la sua dimensione creativa.

Malika Ayane sarà la protagonista anche di un altro grande evento che si svolgerà a Napoli sabato 29 giugno: il Napoli Pride 2024, anticipato dalla seconda edizione del Pride Park, una settimana di incontri, show ed eventi culturali per discutere di libertà e diritti civili. La cantante è stata scelta, quest’anno, come madrina della manifestazione che vede ancora una volta la direzione artistica di Diego Flora.

“Sono profondamente orgogliosa di partecipare al Napoli Pride in un momento in cui, uno dei luoghi ai quali sono più affezionata e che amo da tempo, è finalmente al centro del mondo grazie alla sua bellezza ed energia” – ha commentato la Ayane dopo aver confermato la sua partecipazione al Pride.

“Quando mi hanno confermato direttore artistico del Napoli Pride 2024 non ho avuto dubbi sulla scelta della madrina ed evidentemente non ne ha avuti neanche lei ad accettare. Malika Ayane mi ha risposto al messaggio che le ho inviato per invitarla, dopo pochi minuti. L’artista si è sempre esposta con convinzione nella lotta contro le discriminazioni che ancora resistono nel nostro Paese. La sua immagine di donna forte, Indipendente e determinata mi ha sempre affascinato e sono sicuro che con la sua eleganza e con la potenza della sua voce potrà, ancora una volta, trasmettere un messaggio intenso per l’intera comunità LGBTQIA+” – ha sottolineato Diego Di Flora.