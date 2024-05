Spettacolo mozzafiato alla Fontana della Mostra: lo show di luci, acqua e danza

L’1 giugno 2024 torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli lo spettacolo La Danza dell’Acqua della Fontana dell’Esedra, promosso e finanziato dal Comune di Napoli per la 30esima edizione del Maggio dei Monumenti.

Spettacolo di luci e acqua alla Fontana della Mostra d’Oltremare

Si tratta di uno spettacolo a cura di Graf in collaborazione con MdO che offrirà a cittadini e turisti uno spettacolo mozzafiato tra animazione per bambini, workshop di cartapesta sull’acqua, danza e danza aerea e l’immancabile show di luci che stupirà letteralmente il pubblico.

“È con orgoglio che possiamo annunciare il ritorno al suo splendore della Fontana dell’Esedra. Gli interventi che erano necessari sono stati fatti e inaugurarla all’interno di una rassegna come quella di Maggio dei Monumenti è una bella soddisfazione. Sono certo che i cittadini verranno in tanti e sarà bello chiudere con loro il mese di festeggiamenti per l’84esimo compleanno della MdO. Avremo modo da qui al futuro di valorizzare ulteriormente, con eventi ad hoc, quello che è un esempio monumentale che ci invidiano in tanti” – spiega il presidente della Mostra d’Oltremare Remo Minopoli.

“Uno spettacolo di danza, musica e luci che piacerà al pubblico di visitatori. Sono già stati tanti i grandi eventi che abbiamo ospitato e organizzato quest’anno, questo è tra quelli a cui teniamo di più perché la Fontana dell’Esedra è un simbolo meraviglioso del genio architettonico che caratterizza Napoli e anche la Mostra d’Oltremare e, per noi, era ed è importante riuscire a farla rinascere con la certezza che non saremo più in pochi a riconoscerne la bellezza come valore aggiunto ad un posto che per i napoletani e i turisti sta tornando ad essere un punto di riferimento” – ha commentato la consigliera delegata di MdO Maria Caputo.