A Napoli la prima fiera d’Italia dedicata al Padel e al Fitness: 3 giorni di gioco e allenamento

Dal 22 al 24 novembre 2024 alla Mostra d’Oltremare di Napoli arriva Padelness, la prima fiera italiana dedicata al padel e al fitness, nonché uno degli eventi ufficiali più attesi di Napoli Capitale dello Sport 2026.

A Napoli la grande fiera del Padel e del Fitness: è prima in Italia

L’evento, unico nel suo genere, unirà i mondi del padel e del fitness, coniugando divertimento, allenamento e promozione di pratiche salutari. Si tratta della prima fiera italiana dedicata al padel e al fitness, lanciata in occasione della nomina a Capitale dello Sport 2026 della città partenopea.

“Finalmente Napoli si fa conoscere e riconoscere anche per il padel. Sappiamo che questo sport ha preso tantissimo piede in città come in tutto il resto d’Italia. Il padel finalmente fa parte della Federazione. Stiamo lavorando per portare anche un Centro Federale qui a Napoli che naturalmente comprenderà sia il tennis che il padel” – ha dichiarato Emanuela Ferrante, assessore allo Sport e alle Pari Opportunità.

L’obiettivo è anche quello di “creare delle strutture del Comune di Napoli con degli impianti di padel“, oltre a quelli già disponibili (come nel caso del Palavesuvio di Ponticelli) e in via di realizzazione. Investimenti messi in campo per dare al padel “il giusto riconoscimento”.

“L’evento può essere un grande attrattore turistico. Pensiamo che sia importante la scelta della Mostra d’Oltremare come location perché vogliamo che funga sempre più da raccoglitori di eventi e grandi fiere” – ha continuato Teresa Armato, assessore alle Attività Produttive e al Turismo.

Nel corso dell’evento si susseguiranno tornei, esibizioni, gare e tante altre iniziative aperte a tutti. A confermarlo è Marianna Perruno, organizzatrice di Padelness: “Il padel è uno sport socializzante, è molto semplice entrare in campo, dal ragazzo di 15 anni alla signora di 60 anni. Ti consente non solo di divertirti ma anche di allenarti e socializzare, entrare a far parte di una community. Cercheremo di venire incontro sia alle esigenze manageriale del business italiano sia alle esigenze degli appassionati, degli sportivi”.