Una spiaggia campana si trasforma nel regno Disney: mascotte giganti e parata al tramonto

Nuovo appuntamento con Fantasy Park, il magico regno Disney che dopo la tappa di Villa Domi si sposta al Mambo Beach di Ischitella tra spettacoli mozzafiato e iniziative che si svolgeranno direttamente in spiaggia per l’intera giornata di sabato 15 giugno 2024. Si tratta di uno degli eventi organizzati dalla Sundance Napoli.

Fantasy Park: il mondo Disney sulla spiaggia di Ischitella

Il Fantasy Park On The Beach è pronto ad accogliere bambini e famiglie in un’atmosfera fiabesca, tra colonne sonore Disney e scenografie mozzafiato che daranno vita ad una festa unica e coinvolgente da trascorrere comodamente in spiaggia, cullati dalle onde del mare.

A partire dalle 9:30 sarà possibile accedere allo stabilimento balneare nell’Area Family, solo ed esclusivamente con biglietto online. Ai partecipanti sarà assegnato il proprio lettino e i bambini potranno già divertirsi nei magnifici gonfiabili acquatici in attesa dei primi spettacoli. L’area food e cocktail è sempre aperta.

Dalle 17:30 prenderanno il via i primi show di animazione a tema. La festa entrerà nel vivo con l’entrata in scena delle mascotte giganti Disney, le esibizioni dei giocolieri, i Bubbles Show. Tante anche le attività in programma dedicate ai più piccoli tra truccabimbi, babydance e laboratori.

Anche gli adulti potranno vivere a pieno la magia Disney e deliziare un gustoso cocktail al tramonto, accompagnati dalle note del dj-set. L’evento si chiuderà con una grande parata finale pronta a stupire grandi e piccini. Per partecipare al Fantasy Park On The Beach è possibile acquistare il proprio biglietto sulla piattaforma Eventbrite. Il costo è di 10 euro per adulti e bambini.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Fantasy Park On The Beach;

Quando: sabato 15 giugno 2024 (spettacoli dalle 17:30 in poi, chiusura alle 22:00);

Dove: Mambo Beach Club, via Varcaturo 18, Castel Volturno, Caserta;

Biglietti: da acquistare online su Eventbrite al costo di 10 euro.