Dal 14 al 16 giugno 2024 a Marigliano, in provincia di Napoli, si terrà la Sagra della Pennetta all’Amatriciana, uno degli eventi che animeranno il piazzale del Santuario Madonna della Speranza in occasione della festa di San Vito e di Sant’Antonio. Per ben 3 giorni gli ospiti, oltre a succulenti primi piatti, potranno degustare montanare, panini e altre specialità.

Sagra della Pennetta a Marigliano: ingresso gratis

Per tutte le 3 serate gli stand della sagra apriranno a partire dalle ore 20:00, deliziando i partecipanti non solo con il piatto protagonista della sagra, le pennette all’arrabbiata, ma anche con altre prelibatezze pronte a soddisfare anche i palati più esigenti: tra primi, pizzette, montanare e panini farciti.

Un vero e proprio percorso di gusto che si snoderà in un’atmosfera di festa tra intrattenimento e musica dal vivo. Venerdì 14 giugno si esibirà, infatti, il gruppo Etnica Ditirambo con Nicola Di Lecce, tra musiche e balli della tradizione popolare napoletana. Sabato 15 giugno, invece, alle ore 21:00 sarà proiettata attraverso un maxi-schermo la partita Italia-Albania. Per la gran chiusura dell’evento per domenica 16 giugno è attesa l’esibizione dei Black Mambo, una band dal ritmo latino.

Per i partecipanti sono stati messi a disposizione 3 parcheggi dislocati tra il Centro Sportivo San Vito, la Circumvesuviana e via Cimitero. In occasione della festività religiosa a partire da mercoledì 12 giugno si susseguiranno diversi momenti sacri all’interno del Santuario tra messe, celebrazione del transito di Sant’Antonio, benedizione dei bambini e del pane, preghiere di liberazione e guarigione. Nella serata di sabato sarà consentito l’ingresso in chiesa anche dei cani che poi saranno benedetti nel piazzale.

“Ti aspettiamo per vivere 3 serate di festa e allegria. Per crescere alla scuola dei nostri Santi Antonio e Vito. Per mangiare cose buone. Per ascoltare buona musica e ballare assieme. Per tifare tutti insieme” – si legge nella pagina del Santuario che ha diffuso la locandina con il programma completo della kermesse.

