Tanta Napoli in TV, stasera il grande show di Gigi D’Alessio sulla Rai: gli ospiti e le canzoni

Questa sera, 13 giugno 2024, il grande concerto di Gigi D’Alessio, che conta ben 8 date in piazza del Plebiscito, andrà in onda in TV, in prima serata su Rai 1, dando ancora risalto alla città di Napoli con tanti ospiti di successo e le più belle canzoni del cantante partenopeo.

Concerto Gigi D’Alessio stasera su Rai 1: ospiti e canzoni

Gigi – Uno come te – L’emozione continua è lo speciale dedicato allo spettacolo che il noto cantautore napoletano sta tenendo in queste ultime settimane, direttamente dalla famosa piazza napoletana. Il programma, dopo il successo dello scorso anno, riprenderà alcuni dei momenti salienti delle prime due serate dello show, regalando agli spettatori una serata di musica e grandi successi.

Sul palco, insieme all’artista, si susseguiranno tanti colleghi napoletani e non solo. Tra questi Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Francesco Cicchella, Clementino, Antonella Clerici, Elodie, Ernia, Geolier, Guè Pequeno, LDA, Fiorella Mannoia, The Kolors, Umberto Tozzi.

Oltre ai pezzi del nuovo album Fra, Gigi D’Alessio intonerà, in compagnia dei suoi ospiti, alcuni degli intramontabili tormentoni che hanno segnato i suoi 30 anni di carriera: Mon amour, Il cammino dell’età, Quanti amori, Non dirgli mai, Como suena el corazòn. Uno spettacolo pieno di talenti e di “cuore”: anche quest’anno, infatti, Gigi D’Alessio sostiene la Fondazione Santobono Pausilipon con una raccolta fondi il cui ricavato sarà devoluto al progetto di assistenza domiciliare “Curare a casa”.

“Ci saranno Elodie, Geolier, Annalisa, Umberto Tozzi, Lda, Guè, Francesco Cicchella, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso. Tutti amici, molti fanno parte del disco poi mi vengono a trovare. Questo piazza del Plebiscito è diventato un appuntamento, un format e vengono tutti a divertirsi, nessuno viene a fare promozione. Ci sono anche i The Kolors, gli artisti sono tanti” – ha dichiarato D’Alessio nel corso dello speciale del TG1.

“Io dico che il mio pubblico non viene a vedere il concerto, vengono a farlo. Lo spettacolo vero sono loro, me lo regalano loro tutte le sere. Sono orgoglioso del mio pubblico, è cresciuto insieme a me. Le mamme che venivano 30 anni fa oggi vengono con i loro figli. Si crea una festa familiare dove tutti i miei colleghi si divertono e poi c’è uno scenario così bello, non si può descrivere”.