Napoli stravince ancora in TV: boom di ascolti per il concerto di Gigi D’Alessio

Anche stavolta, così come lo scorso anno, il concerto di Gigi D’Alessio trasmesso dalla Rai si è rivelato un vero e proprio successo: oltre al sold out registrato in piazza del Plebiscito per tutte le cinque serate dello spettacolo, lo show andato in onda in TV ha fatto il pieno di ascolti, attestandosi come il programma più visto della serata.

Concerto di Gigi D’Alessio sulla Rai: boom di ascolti

Gigi uno come te – Ancora Insieme ha tenuto incollati allo schermo 3.366.000 spettatori, conquistando il 22.5% di share e vincendo la gara degli ascolti della serata. A seguire: Zelig, su Canale 5, con 1.908 spettatori (14.2% di share); Chicago Fire su Italia 1 con 1.136.000 (6.4%); Indovina chi viene a cena su Rai 3 con 871.000 (4.9%); Snake Eyes su Rai 2 con 606.000 (3.7%).

L’evento partenopeo ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, registrando numeri nettamente superiori agli altri programmi trasmessi sulle diverse reti televisive. Un successo non solo per il cantautore partenopeo ma anche per l’intera città di Napoli, vera protagonista dell’intera serata.

Tanti sono stati gli artisti che hanno affiancato Gigi D’Alessio dichiarando pubblicamente il loro amore per la città, come Elodie o Biagio Antonacci, così come Giuliano Sangiorgi e Tanani. Sul palco l’eccellenza partenopea ha avuto la meglio: basti pensare all‘esibizione di Serena Rossi che, insieme ad Enzo Gragnaniello, ha incantato il pubblico sulle note della canzone Cu ‘mme.

Non poteva mancare l’omaggio al trionfo sportivo del Calcio Napoli: in una piazza del Plebiscito totalmente illuminata di blu, il ‘padrone di casa’, ha accolto sul palco alcuni calciatori azzurri e il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis.

“Che spettacolo! Piazza del Plebiscito così piena e illuminata è bellissima anche da qui. Grazie a tutti gli ospiti che mi hanno accompagnato sul palco, non potrò mai ringraziarvi abbastanza per il regalo che mi avete fatto. Le bellissime emozioni provate oggi le potremo vivere ancora una volta domani e dopodomani, dal vivo, per le ultime due serate sold out di #GigiUnoComeTe! Vi aspetto” – è il post diffuso sui social dall’artista.