Il talento e la bellezza di Napoli in TV: Serena Rossi con Enzo Gragnaniello incanta tutti

Il talento, la bellezza e l’orgoglio partenopeo racchiuso in pochi ed emozionanti minuti di televisione: nel corso del concerto di Gigi D’Alessio, trasmesso ieri su Rai 1, il protagonista dello show ha accolto sul palco l’attrice Serena Rossi per poi annunciare insieme la presenza di Enzo Gragnaniello dando vita ad una strepitosa ed emozionante interpretazione della canzone Cu’ mme.

Concerto di Gigi D’Alessio, Serena Rossi ed Enzo Gragnaniello sul palco

Serena Rossi ha incantato la platea per la sua bellezza ed eleganza, con un classico tubino nero, illuminato da gioielli di diamanti, tacchi a spillo e volto raggiante. Una tipica bellezza mediterranea che non smette di stupire per il suo talento non solo di attrice ma anche di cantante.

Subito dopo il duetto con Gigi D’Alessio, sulle note di Un cuore malato, ha speso ancora una volta belle parole per la sua città: “Le prime tre cose che mi vengono in mente pensando a Napoli? Me la aspettavo questa domanda e ci ho pensato. Non è semplice. Mi sono detta come prima risposta voglio dare un’immagine di Napoli, una piazza, un monumento. Difficilissimo scegliere però facendo l’attrice spesso le mie convocazioni al trucco sono di mattina prestissimo. Io mentre vado al trucco ad esempio di Mina Settembre ho la fortuna di vedere l’alba, di vedere il lungomare con il cielo che diventa viola, dietro il Vesuvio. In quel momento Napoli è solo mia.

“La seconda cosa è un attitudine, un modo di stare al mondo che un po’ tutti i napoletani abbiamo: la capacità di non vedere nel diverso una diversità ma una ricchezza. Questo modo di vedere il mondo, che io provo ad insegnare anche a mio figlio, secondo me è tipico di questa città ed è una cosa di cui dobbiamo essere orgogliosi”.

“La terza cosa, non lo so. Fa freddo Gigi a Napoli“ – dice ironicamente, mettendosi al collo la sciarpa azzurra per celebrare il trionfo del Calcio Napoli – “E’ stata un’annata molto fortunata. E’ un momento per questa città di grande fermento artistico, cinematografico, culturale e quindi questo coronamento sportivo è proprio la ciliegina sulla torta”.

Infine, l’omaggio a Mia Martini: “Napoletana di adozione, la sua rinascita musicale dopo anni un po’ difficili è partita da qui, dalla città più scaramantica d’Italia che l’ha sempre amata incondizionatamente“. Insieme a D’Alessio invita, così, sul palco Enzo Gragnaniello, incantando il pubblico sulle note di Cu ‘mme.