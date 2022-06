Napoli stravince in TV: boom di ascolti per il concerto di Gigi D’Alessio

Si è rivelato un vero e proprio successo il concerto di Gigi D’Alessio: non solo una folla di persone ha invaso piazza del Plebiscito ma la diretta dell’evento, andata in onda sulla Rai, ha registrato un boom di ascolti, attestandosi come il programma più visto della serata.

Concerto di Gigi D’Alessio: boom di ascolti

Gigi Uno come te – 30 anni insieme, su Rai 1, ha intrattenuto davanti allo schermo 3.462.000 telespettatori, pari al 24,49% di share, vincendo la gara degli ascolti della serata. A seguire Quarto Grado Estate, su Rete 4, con 1.312.000 spettatori (10,6% di share), e New Amsterdam, su Canale 5, con 1.209.000 spettatori (8,6% di share). Su Italia 1, I Moschettieri del Re ha guadagnato uno share pari al 5,5% e Mediterraneo, su Rai 2, il 3,1%.

La diretta dell’evento partenopeo ha sbaragliato del tutto la concorrenza registrando più del doppio dello share degli altri programmi andati in onda. Un vero e proprio successo per il celebre cantautore e l’intera Napoli: la città partenopea non ha fatto soltanto da sfondo all’evento ma si è rivelata la vera e propria protagonista della serata.

Lo stesso Gigi ha definito il concerto “la grande festa di Napoli” ed oltre ad esaltarne le bellezze, dal centro cittadino al Teatro San Carlo, ha voluto omaggiare le personalità che hanno contribuito a portarla sul podio dell’arte, della musica e del calcio.