Notte Bianca 2024 tra shopping, saldi e tanti spettacoli: c’è anche Gigi Finizio in concerto

Il 6 e 7 luglio 2024 torna la Notte Bianca di Salerno, il consueto appuntamento dedicato allo shopping e al divertimento, con negozi aperti fino a tardi, spettacoli e concerti in diverse piazze della città: tra gli ospiti musicali d’eccezione c’è il cantante partenopeo Gigi Finizio.

Notte Bianca 2024 a Salerno: Gigi Finizio in concerto

Si tratta di uno degli eventi più attesi in città e che ogni anno riscuote grande successo. L’edizione, come di consueto, coincide proprio con l’avvio del periodo dei saldi, consentendo ai partecipanti di trascorrere serate all’insegna del divertimento concludendo, allo stesso tempo, grandi affari.

Si parte il 6 luglio in piazza Monsignor Grasso, a Mercatello, con l’esibizione degli Alunni del Sole e lo spettacolo di Angelo Di Gennaro. A Pastena, invece, si alterneranno sul palco Demo Morselli, Marcello Cirillo e il comico Peppe Iodice. A Torrione la platea potrà scatenarsi con il Mashups Party e lo show di Ciccio Merolla.

Il 7 luglio, invece, per il gran finale di questa ultima edizione della Notte Bianca di Salerno, è previsto il concerto dell’artista Gigi Finizio in piazza Portanova. Presenterà la serata Grazia Serra, interverranno Attilio Romita, Benny Ronca e Rossella Pisaturo. La partecipazione agli show e ai concerti in programma è sempre libera e gratuita.

In concomitanza dell’evento, per l’occasione saranno garantite corse straordinarie di navette e metropolitana. Dalle ore 17:00 del 6 luglio fino alle 3 di notte del 7 luglio saranno messe a disposizione dei partecipanti navette gratuite per il tratto Stadio Arechi – via Leucosia e ritorno. I treni della metropolitana circoleranno fino alle 3 di notte del 7 luglio con ultima corsa alle 2:00 dell’8 luglio.

La Notte Bianca di Salerno è un evento organizzato da Fenailp, Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti, con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Unioncamera Campania, Scabec e Fondazione della Comunità Salernitana, con la collaborazione di Confcommercio e Confesercenti.