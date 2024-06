Al Bano dopo 10 anni torna a Napoli con un grande concerto al Palapartenope: data e biglietti

Dopo oltre dieci anni di assenza dai palcoscenici napoletani, Al Bano Carrisi torna a Napoli per un concerto che si preannuncia indimenticabile. Il 14 novembre 2024, il Palapartenope ospiterà uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, celebrando la straordinaria carriera dell’artista.

Il cantante era finito al centro di accese polemiche dopo aver stonato l’inno nazionale allo stadio Olimpico in occasione dell’ultima finale di Coppa Italia.

Un appuntamento che non è solo legato all’amore per la musica ma che vuole essere anche un omaggio al vino e al territorio campano. Il progetto “AL BANO in CONCERTO” nasce dalla collaborazione e dall’amicizia tra Al Bano e Antonio Iovino, viticoltore e produttore di vino della Vitivinicola Montespina Iovino di Pozzuoli. Due produttori di vino uniti dalla passione per la musica, per il buon vino e dall’amore per questo territorio.

L’evento gode, infatti, del Patrocinio morale del Comune di Pozzuoli.

Lo spettacolo ripercorre la lunga carriera dell’artista attraverso i suoi successi a partire da Nel sole – con un milione e trecentomila copie vendute – a Sharazan, Felicità, Nostalgia canaglia, È la mia vita sino a quelli più recenti.

Al Bano spazia dal pop alla romanza, dall’atmosfera festosa a quella più intima, accompagnato dal Maestro Alterisio Paoletti al pianoforte e tastiere, oltre che direttore musicale e arrangiatore, Adriano Pratesi alla chitarra, Arianna De Lucrezia Giulio al basso, Maurizio Dei Lazzaretti alla batteria, Eleonora Montagnana al violino e dalle coriste Luana Heredia e Alessandra Puglisi.

Eccezionale performer, talento versatile che ha collezionato riconoscimenti in tutto il mondo con 26 dischi d’oro, 8 di platino e tante hit, super ospite del Festival di Sanremo 2023 insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranierie protagonista della grande festa popolare dal titolo “4 volte 20” all’Arena di Verona, andata in onda in prima serata su Canale 5.

Negli anni, Al Bano si è esibito a Napoli in più occasioni e la sua ultima esibizione al Teatro Augusteo ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei suoi fan partenopei.

I biglietti per il concerto di Al Bano a Napoli sono già disponibili sulle piattaforme Go2 e Ticketone.