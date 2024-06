Il Far West nel Napoletano con il Festival della Birra: menù a 10 euro, ospiti e dove parcheggiare

Manca ormai sempre meno al Country Beer Fest, il primo festival in Campania dedicato alla birra in stile western che si terrà a Casamarciano/Tufino dal 4 al 7 e dal 12 al 14 luglio riservando per gli ospiti un cartellone ricco di spettacoli e menù dedicati, tra specialità messicane e prelibatezze partenopee. L’appuntamento è in via Nazionale delle Puglie.

Il Country Beer Fest proietterà i visitatori in un vero e proprio villaggio western, offrendo loro la possibilità di vivere ben 7 serate all’insegna del gusto, assaggiando le migliori birre artigianali. Il tutto in un’atmosfera conviviale e gioiosa tra musica, spettacoli e sketch comici.

Country Beer Fest a Casamarciano: menù e prezzi

Ad accompagnare la birra, protagonista dell’intera festa, saranno alcune delle specialità messicane più amate del mondo come i fagioli alla messicana o i famosi tacos farciti ma anche i gustosi burger texani. Per chi, invece, non gradisce i sapori intensi e particolarmente speziati come quelli della cucina messicana, non mancherà una selezione di specialità territoriali tra pizze a portafoglio, panini, grigliate di carne, caciocavallo impiccato.

Prelibatezze di ogni specie, dunque, pronte a deliziare anche i palati più esigenti e dai costi decisamente accessibili. Con soli 10 euro, infatti, sarà possibile accedere al festival e usufruire allo stesso tempo di un menù completo che comprende un panino più una birra. Per i bambini la formula ingresso+menù ha un costo di 5 euro e prevede un hot dog con una bottiglia d’acqua.

Indicazioni stradali e dove parcheggiare

Il Country Beer Fest si terrà in via Nazionale delle Puglie, a Casamarciano/Tufino, nell’area di 7500 mq situata alle spalle del Conad Smart Space. La zona è facilmente raggiungibile sia da Napoli che da Caserta in circa 30/40 minuti di auto. Per vivere al meglio l’esperienza rigorosamente country del festival dedicato alla birra, a disposizione degli ospiti ci sarà un ampio parcheggio a pochi passi dall’area dell’evento. In tal modo tutti potranno trascorrere la serata in totale tranquillità e comodità.

Il programma degli spettacoli

Di seguito, in dettaglio, il cartellone delle esibizioni e degli artisti presenti per ogni data dell’evento: